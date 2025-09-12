Sénégal: Échanges médias et culture - Le pays au Coeur du KF Invitation Program

Du 8 au 12 septembre 2025, la Korea Foundation a tenu une nouvelle édition de son prestigieux KF Invitation Program for Distinguished Guests. L'événement a réuni des personnalités influentes, issues du monde des médias.

L'objectif : favoriser les échanges culturels et académiques entre la Corée du Sud et d'autres pays, tout en explorant les évolutions des secteurs clés à l'ère du numérique. Cette année, l'événement a permis à plusieurs invités, dont le directeur général de la Sspp Le Soleil, de découvrir les pratiques avancées des médias coréens et les défis communs rencontrés dans le cadre de la transition numérique. Les invités ont notamment eu l'opportunité de visiter des institutions influentes, telles que la Korea Press Foundation, qui soutient activement la transformation numérique des médias locaux.

Les médias coréens, confrontés à des enjeux similaires à ceux des médias sénégalais, ont partagé leurs stratégies pour faire face à l'impact de la révolution numérique. La montée en puissance des plateformes OTT et l'essor de l'intelligence artificielle sont des défis auxquels les médias traditionnels doivent s'adapter pour rester compétitifs. Les discussions ont porté sur des sujets clés, tels que l'intégration de l'IA pour automatiser certaines tâches journalistiques tout en maintenant la qualité du contenu.

Les invités ont eu des échanges fructueux sur la manière de renforcer la couverture médiatique tout en intégrant les nouvelles technologies. L'événement a aussi permis de discuter des solutions mises en place pour maintenir l'engagement des lecteurs dans un environnement numérique en constante évolution.

Au-delà des échanges professionnels, cet événement a également été une occasion de tisser des liens culturels entre les deux nations. Des visites de sites historiques, ainsi que des rencontres avec des personnalités influentes du milieu médiatique coréen, ont permis aux invités de mieux comprendre les enjeux et les pratiques des médias en Corée du Sud.

Pour Lamine Niang, directeur du quotidien national sénégalais, Le Soleil, cette rencontre a été une source d'inspiration. Elle a ouvert la voie à de nouvelles réflexions sur les défis communs dans la gestion de la transition numérique et sur la manière de pérenniser les traditions journalistiques tout en répondant aux besoins contemporains de l'information.

Le KF Invitation Program a non seulement renforcé les liens culturels entre la Corée du Sud et le Sénégal, mais a aussi posé les bases d'une collaboration plus étroite entre les deux pays dans le domaine des médias. Les discussions sur la transformation numérique ont mis en évidence l'importance de l'innovation pour surmonter les défis mondiaux et soutenir un journalisme de qualité, tout en mettant l'accent sur le partage des meilleures pratiques.