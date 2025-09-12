Burkina Faso: Excellence scolaire 2023 - L'enseignante Salamata Kaboré reçoit les clés de sa villa

Le Centre de gestion des cités (CEGECI) a remis les clés de la villa économique de type F4 à la meilleure enseignante du primaire de l'année scolaire 2022-2023, jeudi 11 septembre 2025 à Ouagadougou.

Le Centre de gestion des cités (CEGECI) a tenu sa promesse. En effet, il a remis les clés de la villa à la super enseignante, Salamata Kaboré de l'enseignement primaire au titre de l'année 2023, jeudi 11 septembre 2025 à Ouagadougou. Il s'agit d'un logement économique de type F4 composé de trois chambres, dont une chambre principale avec toilette intégrée, un salon, une cuisine interne fonctionnelle, deux toilettes modernes, deux terrasses couvertes (entrée salon et cuisine).

Le tout est bâti sur une parcelle d'environ 240 m², conçue pour répondre aux besoins essentiels d'un foyer dans un cadre agréable et durable. « Je reçois les clés avec humilité et fierté. Je remercie le donateur et les premiers responsables de l'éducation », s'est réjouie Mme Kaboré à l'issue de la remise officielle des clés de sa villa. Elle s'est engagée également à continuer de donner le meilleur d'elle pour la bonne cause de l'éducation. Professeure certifiée des écoles à l'école primaire de Tabtenga B de Ouagadougou, Mme

Kaboré s'est illustrée par son dévouement. Depuis 2011, ses classes obtiennent 100 % de réussite au Certificat d'études primaires (CEP).

« La réussite d'une Nation passe par l'éducation »

La directrice générale du CECECI Gon Tali Martine Ky, a indiqué que cette remise des clés est un engagement du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, à travers le centre de gestion des cités, d'accompagner l'excellence scolaire et les acteurs de l'éducation nationale. « Nous sommes convaincus que la réussite d'une Nation passe forcément par l'éducation », a-t-elle fait savoir. Mme Ky a souhaité que ce logement soit un espace de paix, de stabilité et d'épanouissement personnel et familial pour la bénéficiaire.

Le secrétaire général du ministère de l'Enseignement de base, de l'Alphabétisation

et de la Promotion des Langues nationales (MEBAPLN), Ibrahima Sanon a indiqué qu'en honorant la meilleure enseignante de l'excellence 2023, le CEGECI démontre une fois de plus sa volonté de s'inscrire dans la dynamique nationale de promotion de l'éducation et de valorisation de la fonction enseignante.

Pour lui, c'est le mérite, l'abnégation et le dévouement d'une enseignante exceptionnelle qui sont célébrés à travers cette cérémonie. « Cette villa que nous remettons est bien plus qu'un prix matériel. Elle est un symbole fort de gratitude, une marque indélébile de reconnaissance pour des années de sacrifice. Vous êtes la preuve vivante que le métier d'enseignant, parfois méconnu et souvent difficile, est avant tout une vocation noble

qui transforme des vies et construit des générations », a-t-il relevé.