Tunisie: Skifa des Juifs - Moknine agit pour protéger un monument du XVIIe siècle

La municipalité de Moknine a entrepris ce jeudi l'installation de piliers en fer pour protéger les piétons, les habitants et les commerçants du marché de l'or contre tout risque d'effondrement du Sbat, également appelé Skifa des Juifs.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des décisions prises lors de la séance de travail tenue le 10 septembre au siège du gouvernorat de Monastir.

Selon l'historien et natif de Moknine, Mohamed Jelassi, le Sbat, ou Skifa des Juifs comme il est connu localement, est un symbole de la vieille ville. Il s'agit d'un monument historique construit par la communauté juive de Moknine au milieu du XVIIe siècle (vers 1650), communauté venue de Mahdia lors de l'arrivée espagnole en Tunisie pendant le conflit ottomano-espagnol du milieu du XVIe siècle (1535-1550).

Le Sbat représente ainsi une part importante du patrimoine historique et culturel de la ville et fait partie de la mémoire collective de ses habitants.

De nombreux militants ont à plusieurs reprises appelé à sa préservation et à sa restauration, le considérant comme un élément de mémoire et de patrimoine national au même titre que tout autre monument historique.