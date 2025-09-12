Tunisie: Sidi Bou Saïd - Le pays accélère le dossier d'inscription à l'Unesco

L'état d'avancement du dossier de candidature de Sidi Bou Saïd pour son inscription sur la Liste du patrimoine mondial de l'Unesco a été au centre d'une séance de travail élargie, tenue au siège du ministère des Affaires culturelles.

Selon le ministère, le dossier complet sera officiellement déposé auprès de l'Unesco à Paris en juillet 2026.

La réunion a été présidée par la ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi, en présence du gouverneur de Tunis, Imed Boukhris, de la représentante du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS), Samia Chargui, ainsi que des directeurs généraux des principales institutions patrimoniales : l'Institut national du patrimoine (INP), l'Agence de mise en valeur du patrimoine et de promotion culturelle (AMVPPC), le Centre des musiques arabes et méditerranéennes (CMAM) - Ennejma Ezzahra - et des représentants de la municipalité de Sidi Bou Saïd.

Plusieurs ministères ont également pris part à la rencontre, notamment ceux du Tourisme, de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Agriculture.

La ministre a souligné « l'importance d'inscrire Sidi Bou Saïd sur la Liste du patrimoine mondial, compte tenu de l'authenticité de ses composantes et de sa valeur universelle exceptionnelle ». Elle a également mis en avant le rôle du Centre de musique arabe et méditerranéenne, exhortant l'ensemble des parties à accélérer les préparatifs du dossier conformément aux exigences scientifiques de l'Unesco.

De son côté, le gouverneur de Tunis a mis en relief la valeur culturelle et touristique du village, symbole de la diversité tunisienne et destination privilégiée des visiteurs étrangers, notamment les artistes. Son inscription future constituerait, selon lui, une véritable « plus-value ».

La représentante de l'ICOMOS a salué la qualité de la coordination avec l'équipe scientifique et l'engagement des différentes structures concernées dans le respect des standards scientifiques et des procédures internationales.

La réunion a aussi permis de débattre de plusieurs aspects liés à l'architecture, à l'environnement et à la dimension civilisationnelle du village. L'inscription sur la Liste du patrimoine mondial permettrait de renforcer son attractivité et de dynamiser le tourisme culturel.

Il convient de rappeler qu'en février 2025, la Délégation permanente de la Tunisie auprès de l'Unesco a déjà soumis une première proposition intitulée « Le village de Sidi Bou Saïd : Hub d'inspiration culturelle et spirituelle en Méditerranée ». Signé le 28 janvier 2025 par la ministre des Affaires culturelles, le dossier définitif sera soumis à l'examen du Comité du patrimoine mondial en 2026.

Perché sur un promontoire dominant Carthage et le golfe de Tunis, Sidi Bou Saïd, qui a pris forme à partir du XVIIIe siècle, offre des vues panoramiques sur le Cap Bon, les îles Zembra et Zembretta, ainsi que sur le Cap de Sidi Ali Mekki. Considéré comme une source d'inspiration pour des générations d'artistes, écrivains et penseurs, le village fut dès 1915 l'un des premiers sites de la région à bénéficier d'un cadre juridique reconnaissant son importance historique et culturelle.