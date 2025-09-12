Tunisie: Flottille pour Gaza - Les avocats tunisiens finalisent les démarches juridiques

L'avocate Najet Hedrich a indiqué que l'équipe juridique de la Flottille mondiale de la résilience, composée de 45 avocats et avocates tunisiens bénévoles, procédera aux dernières démarches légales avant le départ de la flottille de Tunis vers Gaza.

Dans une déclaration à l'agence Tunis-Afrique-Presse (TAP), hier, Me Hedrich a précisé que ces démarches consistent à enregistrer les noms de l'ensemble des activistes à bord de chaque navire, séparément, et à faire signer une procuration légale mentionnant le nom et le numéro du navire.

Elle a ajouté, dans ce contexte, qu'une liste officielle des avocats membres de l'équipe juridique a été remise aux parties concernées.

Cette procuration a également été transmise à l'organisation « Adalah » (justice), qui regroupe les avocats des territoires palestiniens occupés de 1948 et est supervisée par l'avocate Souhad Bishara.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'avocate a souligné que ces procédures juridiques visent à protéger tous les activistes à bord des navires et à garantir leur représentation par l'équipe juridique en Palestine, dans le cas où la flottille serait interceptée et ses participants transférés à la prison de Ramla.

Elle a insisté sur la nécessité de respecter rigoureusement ces démarches, en raison du grand nombre de participants et du risque que l'occupation israélienne n'isole un activiste qui n'aurait pas signé correctement la procuration.

Me Hedrich a, en outre, précisé qu'une fois la flottille partie, le suivi de l'équipe juridique concernera uniquement les activistes tunisiens, chaque pays participant ayant constitué sa propre équipe juridique pour suivre la situation de ses activistes.