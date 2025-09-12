Tunisie: Flotille Soumoud - Bizerte, point de rassemblement avant le départ pour Gaza

Toutes les embarcations doivent s'y regrouper en vue du départ final, qui devrait avoir lieu ce samedi, sauf changement de dernière minute.

Comme prévu, une dizaine de bateaux de la flottille de la résilience (Soumoud) ont quitté, tôt hier matin, le port de Sidi Bou Saïd, pour accoster quelques heures plus tard au port de plaisance Marina Bizerte, dans le nord du pays. Il s'agit d'une première escale avant le départ prévu pour Gaza. Une seconde vague d'embarcations était attendue dans la soirée de lamême journée, sous réserve de l'amélioration des conditions climatiques, a confirmé Khaled Boujemâa, membre du comité d'organisation joint par La Presse.

Selon les précisions de Boujemâa, le choix de rallier Bizerte s'est imposé pour des raisons logistiques. «Le port de Sidi Bou Saïd, trop exigu et peu profond, ne permettait pas d'accueillir l'ensemble des bateaux de la flottille dans des conditions optimales. Le port de Bizerte, plus vaste et mieux équipé, a ainsi été désigné comme principal point derassemblement».

Toutes les embarcations doivent s'y regrouper en vue du départ final, qui devrait avoir lieu ce samedi, sauf changement de dernière minute. Certaines d'entre elles ont déjà subi de légères réparations depuis leur arrivée sur place, a précisé le membre du comité d'organisation.

Dans l'attente du départ pour Gaza, Khaled Boujemâa a appelé les Tunisiens à se mobiliser massivement au port de Bizerte pour soutenir les membres de la flottille, à l'image de l'élan populaire observé à Sidi Bou Saïd.

Son appel a été exaucé et ils étaient déjà des centaines à enregistrer leur arrivée au port hier soir, brandissant des drapeaux palestiniens et tunisiens en guise de solidarité.

Il est à souligner que dans une déclaration faite mercredi 10 septembre au port de Sidi Bou Saïd, Wael Naouar, membre du comité de coordination de la flottille, a indiqué que 72 Tunisiens participent à cette mission, sans compter les journalistes, les médecins, les parlementaires et plusieurs personnalités du monde artistique.

La flottille, qui réunit des participants venus de 44 pays, est composée d'une cinquantaine de bateaux, elle vise à briser le blocus imposé à Gaza ou, à tout le moins, à en dénoncer la réalité.