Burkina Faso: Embellissement des espaces publics - Burkina 24 offre des pots et des fleurs à Faso Mêbo

Le journal en ligne Burkina 24 a offert 24 pots de fleurs accompagnés de 24 fleurs, ainsi que du fumier et de la terre, d'une valeur de 1 million FCFA à l'initiative Faso Mêbo, jeudi 11 septembre 2025, à Ouagadougou.

Fidèle à sa mission d'informer au quotidien, le média en ligne Burkina 24 accorde aussi un prix aux actions citoyennes et sociales. A cet effet, il a offert 24 pots de fleurs accompagnés de 24 fleurs, ainsi que du fumier et de la terre, d'une valeur totale d'un million FCFA à l'initiative Faso Mêbo pour rendre plus attractif les espaces publics, jeudi 11 septembre 2025, à Ouagadougou. Selon la directrice générale de Burkina 24, Farida Zonon, le don est symbolique mais, il est porteur de sens, car il traduit l'engagement du média en faveur de la protection de la nature et du verdissement des espaces publics.

« Nous avons ajouté du fumier et de la terre, deux matières indispensables à la mise en valeur et à l'entretien des plantes », a-t-elle indiqué. La directrice générale a justifié leur choix. En plus du ciment que d'autres structures apportent, nous avons jugé utile d'offrir des pots de fleurs parce que la fleur incarne la beauté, la vitalité et l'espérance. « Elle reflète notre volonté d'apporter, à notre manière, une contribution à l'embellissement de notre cadre de vie et à la construction d'un Burkina Faso résilient, harmonieux et unique », a-t-elle soutenu.

A travers ce geste, la responsable de Burkina 24 a confié que toute contribution, aussi modeste soit-elle, a son importance. D'où son invite à l'ensemble des citoyens à apporter leurs contributions pour le développement du pays des Hommes intègres. « Ensemble, nous pouvons bâtir un pays plus vert, plus beau et plus accueillant pour les générations futures », a-t-elle assuré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres