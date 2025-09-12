Sénégal: Port de Ndayane - Le pays et Dp World signent un avenant

En déplacement, hier, à Dubaï, le Premier ministre Ousmane Sonko a visité les installations de DP World et assisté à la signature d'un avenant entre l'opérateur portuaire émirati, le ministère sénégalais des Finances et le Port autonome de Dakar.

Cet accord vise à renforcer le partenariat autour du mégaprojet du port en eau profonde de Ndayane. Lancé en janvier 2022, le chantier du futur port, situé à 70 km au sud de Dakar, représente l'investissement privé le plus important de l'histoire du Sénégal : 840 millions de dollars (448 milliards de FCfa) pour la première phase, financée par DP World. Celle-ci comprend un terminal à conteneurs de 300 hectares, un chenal de 5 km et un quai de 840 m de long, capable d'accueillir des navires géants post-Panamax.

Une deuxième phase, estimée à 290 millions de dollars, prolongera les infrastructures pour recevoir des navires de 400 m. Le projet ambitionne de décongestionner le port de Dakar, qui concentre 95 % des échanges commerciaux du pays et une grande partie du trafic malien. À terme, Ndayane doit devenir un hub logistique régional, adossé à une zone économique spéciale de 600 hectares destinée à attirer les multinationales.

Présenté comme le premier port construit par le Sénégal depuis l'indépendance, ce projet résulte d'un engagement contractuel signé dès 2007 entre l'État et DP World. Il devrait générer environ 3 000 emplois durant la construction, auxquels s'ajouteront des centaines de postes permanents.