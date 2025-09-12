Sénégal: Boubacar Diallo, SG du collectif des concessionnaires du nettoiement - « Nous allons vers l'arrêt de la grève »

La grève des concessionnaires du nettoiement a gravement impacté le cadre de vie de plusieurs quartiers à Dakar. «Le Soleil » a interpellé le secrétaire général du collectif, Boubacar Diallo, qui a rassuré qu'ils allaient vers la levée de leur mot d'ordre après l'engagement de l'État à faire une avance de 5 milliards de FCfa, le tiers de la somme due.

Ça sent mauvais à Dakar depuis lundi 8 septembre dernier. Les rues, les marchés et autres coins de la ville, présentent un visage repoussant avec des tas d'ordures partout. L'odeur nauséabonde indispose les populations. Les concessionnaires sont en grève depuis quelques jours. Dans certains quartiers, les riverains paient des charretiers pour se débarrasser de leurs ordures. Joint hier au téléphone, le secrétaire général du Collectif des concessionnaires du nettoiement, Boubacar Diallo, a indiqué qu'ils allaient vers un consensus pour l'arrêt de la grève. « C'est à la suite de la rencontre qu'on a eue hier (Ndlr : mercredi) avec le directeur général du Budget qui s'est vraiment impliqué et a pris des dispositions dans le sens de nous soulager un peu.

Nous avons accepté le tiers qu'il nous a proposé, c'est-à-dire 5 milliards de FCFa sur les plus de 15 milliards attendus », a-t-il fait savoir.

Selon lui, le Trésor public a déjà pris les dispositions. Il reste seulement la finalisation pour qu'ils reprennent le travail. M. Diallo a soutenu que les concessionnaires attendaient que la Société nationale de gestion des déchets (Sonaged) fasse le nécessaire pour qu'ils aient quelque chose à donner à leurs fournisseurs et reprendre ainsi très rapidement le travail tout en continuant les discussions.

Babacar Diallo a souligné qu'il y a d'autres engagements qui sont pris pour le début du mois d'octobre et que les concessionnaires sont certains que les autorités sont assez conscientes des difficultés et que des solutions durables seront trouvées. Il a déclaré qu'ils étaient conscients de la situation difficile que vivent les gens. « Avant d'être des chefs d'entreprise, des hommes d'affaires, nous sommes des patriotes. Nous faisons partie intégrante de la population et vivons les mêmes difficultés que ces dernières.

Nous savons effectivement les nuisances que causent le non-ramassage des déchets et surtout en cette période d'hivernage », a-t-il dit. « Probablement, la grève peut se terminer ce soir si les autorités appliquent ce qu'elles ont promis. La balle est dans leur camp », a-t-il conclu.