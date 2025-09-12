Sénégal: Judo - Progrès techniques et succès sénégalais à Port-Louis

Du 3 au 7 septembre 2025, l'île Maurice a vibré au rythme du judo africain, accueillant quatre compétitions majeures qui ont rassemblé les meilleurs athlètes et officiels du continent. Ces événements, à savoir les Championnats d'Afrique de kata, les Championnats vétérans, la Coupe d'Afrique cadets et juniors et l'Open de Maurice, ont marqué une étape importante dans la préparation des judokas africains pour les échéances internationales, notamment les Jo de Los Angeles 2028.

L'ouverture officielle des compétitions de judo à l'île Maurice a été précédée, le 3 septembre, par un séminaire d'arbitrage au Complexe sportif national de Côte-d'Or. Ce séminaire a été animé par Ababacar Ngom, directeur en chef de l'arbitrage de l'Union africaine de judo (Uaj), et Khaled Anwar, directeur de l'arbitrage. Rassemblant 64 participants, parmi lesquels des arbitres et des entraîneurs de plusieurs pays, la formation a porté sur les récentes évolutions des règles d'arbitrage inscrites dans le cycle olympique 2024-2028.

Parmi les nouveautés abordées, une attention particulière a été portée aux « points de précision », un système de notation affiné introduit à la suite des derniers Championnats du monde organisés à Budapest. « Ce séminaire visait à renforcer le corps arbitral africain, garantissant ainsi un arbitrage plus juste, rigoureux et harmonisé, condition indispensable pour élever le niveau des compétitions qui se déroulent sur le continent », a renseigné M. Ngom.

Il ajoute que le séminaire ne fut pas la seule initiative visant à améliorer les compétences techniques. « Pour la première fois, un séminaire de kata s'est déroulé en collaboration avec la Direction d'arbitrage de l'Uaj », a-t-il dit. Mené par Thomas Dunker, Commissaire kata de l'Uaj et représentant africain à la Commission kata de la Fij, et Cornelius Mattyser, membre actif de la Commission kata africaine, « ce séminaire avait pour ambition d'accroître le nombre de juges kata qualifiés en Afrique, en s'appuyant sur l'expérience et le potentiel déjà présents. La formation a été une étape clé pour préparer les candidats aux examens de juge kata qui se sont tenus le 6 septembre, lors des Championnats de kata seniors ».

Ces initiatives démontrent, à ses yeux, la volonté des dirigeants africains de professionnaliser et d'améliorer tous les aspects du judo, du combat à la notation technique. Sur le plan de la compétition, le judo sénégalais a marqué les esprits, avec deux médailles d'or remportées par les « Lions ». Rayan Dacosta (-90 kg) a livré une prestation exceptionnelle, notamment lors d'un combat intense face au Mauricien Rémi Feuillet, soutenu par un public fervent au Complexe sportif Côte-d'Or.

Parallèlement, Mbagnick Ndiaye a confirmé sa supériorité chez les +100 kg en décrochant une nouvelle médaille d'or, portant son palmarès personnel à 15 titres majeurs. Ces performances prometteuses illustrent la montée en puissance du Sénégal dans le judo africain. Le retour du judo à Port-Louis après plusieurs années de pause est un signe positif pour la discipline dans la région. L'intégration, cette année, du Championnat d'Afrique pour vétérans dans le calendrier de l'Open africain souligne également l'élargissement des publics concernés et la valorisation de l'expérience sportive à tous les âges.