Cote d'Ivoire: Eaux et Forêts - Une nouvelle génération d'« écogardiens » présentée au drapeau

12 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

L'École nationale des Eaux et Forêts (ENEF) de Sébroko, à Abidjan-Attecoubé, a servi de cadre, le jeudi 11 septembre 2025, à la cérémonie de présentation au drapeau de la troisième promotion des agents techniques des Eaux et Forêts, baptisée « Promotion Fidèle Sarassoro ».

Cette promotion est composée de 1000 élèves, dont 25 officiers et 975 sous-officiers issus du recrutement exceptionnel 2024, ainsi que 155 fonctionnaires.

« Des soldats de la protection de la forêt »

Présidant la cérémonie, le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, a salué l'engagement et le mérite des recrues :

« Vous méritez d'être appelés les soldats de la protection de la forêt, de la faune et des ressources en eau », a-t-il déclaré.

Il a rappelé que ce renforcement des effectifs est rendu possible grâce au programme triennal de recrutements exceptionnels (2022-2024), autorisé par le président de la République, Alassane Ouattara, via le Conseil national de sécurité (CNS).

Le ministre a par ailleurs rendu hommage à Fidèle Sarassoro, ministre, directeur de cabinet du président de la République et secrétaire exécutif du CNS, parrain de la cérémonie, pour son soutien à la politique forestière nationale.

Engagement et valeurs républicaines

Laurent Tchagba a exhorté les recrues à cultiver les valeurs inculquées à l'ENEF : sens du devoir, loyauté, responsabilité, solidarité, esprit civique et patriotisme.

« Demeurez unis et agissez avec discipline, détermination et professionnalisme », a-t-il insisté.

Pour sa part, Fidèle Sarassoro a invité ses filleuls à se montrer irréprochables dans la défense des ressources naturelles :

« Ne soyez jamais complices des destructeurs de la forêt et des richesses de notre pays. »

Le colonel Coulibaly Kader Wilfried, commandant de l'ENEF, a rappelé que cette présentation au drapeau marque une étape décisive de l'intégration des recrues, en conformité avec la devise nationale « Union - Discipline - Travail ».

La cérémonie a été ponctuée d'une prise d'armes, d'un défilé et de démonstrations qui ont émerveillé les populations présentes.

