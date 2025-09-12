Cote d'Ivoire: Salon de l'automobile d'Abidjan - Le pays veut bâtir un écosystème de transport inclusif et durable

La deuxième édition du Salon de l'automobile a ouvert ses portes le jeudi 11 septembre 2025, au parc des expositions d'Abidjan. Sur le thème : « L'industrie de l'automobile ; levier de croissance solidaire au service du développement durable de la Côte d'Ivoire.

Le ministre des Transports, Amadou Koné, a réaffirmé la volonté du gouvernement de faire de la Côte d'Ivoire un hub de l'automobile dans la sous-région ouest-africaine. « Le gouvernement reste engagé pour bâtir un écosystème de transport efficace, sécurisé, inclusif et durable », a déclaré le ministre.

Selon lui, bien plus qu'une simple exposition de véhicules et d'équipements, ce salon constitue un rendez-vous stratégique pour réfléchir sur les enjeux et les perspectives d'un secteur en pleine transformation à l'ère de la transition énergétique et de mobilité durable. « La présente tribune qui a l'adhésion du gouvernement, sera donc l'occasion de mettre en lumière les dernières avancées technologiques des constructeurs », a indiqué Amadou Koné.

Il appelé les acteurs publics et privés à faire du Salon de l'automobile d'Abidjan, un rendez-vous biennal incontournable en Afrique de l'Ouest.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le président du Groupement interprofessionnel de l'automobile, matériels et équipements (Gipame), Abdul Hussein Beydoun , par ailleurs, commissaire général du Salon, a révélé que la Côte d'Ivoire enregistre le plus grand nombre de véhicules neufs importés en Afrique de l'Ouest francophone. Pour lui, ce secteur enregistre plus de 6000 emplois directs et 10 000 emplois indirects. A noter que 30 000 visiteurs sont attendus à ce salon qui prendra fin le lundi 15 septembre.