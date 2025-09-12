Afrique de l'Ouest: Certification des administrateurs de sociétés de l'Uemoa - L'Inad-ci lance la 5e édition

L'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire (Inad-ci) a procédé le jeudi 11 septembre 2025, à Abidjan Marcory, au lancement de la 5e édition de son programme de certification des administrateurs de sociétés (Cas) de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa).

Pour cette édition, ce sont 22 auditeurs issus de l'administration publique et du secteur privé qui ont été retenus à l'issue de l'étude des dossiers de candidature. Ils seront formés en cinq modules à savoir « Gouvernance, missions et responsabilités des mandataires sociaux », « Gestion financière, gestion des risques, audit interne », « Leadership du conseil d'administration, capital humain, communication », « Stratégie et gestion des risques, et RSE » et « Nouvelle gouvernance, pouvoir et sagesse »

Pour avoir la certification, l'auditeur devra nécessairement participer aux 160 heures de cours et passer un examen de deux cent questions à valider à 70%. Les cours se dérouleront à Abidjan, Yamoussoukro, Grand-Bassam et au campus Insead de Singapour. Par ailleurs, les cours débuteront le 16 septembre 2025 à Abidjan et s'achèveront le 23 avril 2026, au campus Insead de Singapour. Et l'examen de certification est prévu pour le 13 juin 2026.

Le directeur exécutif de l'Inad-ci, Ted Azouma, a expliqué que pour participer à cette formation il faut avoir un niveau minimum Bac+4, avoir le niveau de directeur général adjoint pendant au moins dix ans, être administrateur au moins dans une entreprise, une fondation ou une coopérative.

A en croire le directeur exécutif de l'Inad-ci, l'objectif de ce programme de certification est d'avoir des administrateurs certifiés bien formés à mettre à la disposition des Etats ouest-africains, des investisseurs, ainsi que des bailleurs de fonds. « Nous voulons un vivier d'administrateurs certifiés capables d'optimiser leur présence au sein des conseils d'administration », a insisté Te Azouma, précisant que son institut forme chaque année entre 20 et 25 administrateurs, pas plus en vue garantir la qualité des cours et surtout pour avoir une meilleure interaction entre les auditeurs et les formateurs.

En l'absence de la présidente de l'Inad-ci, Viviane Zunon-Kipré, le secrétaire exécutif, Ted Azouma a remercié les différents partenaires pour leur soutien indéfectible.