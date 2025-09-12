Cote d'Ivoire: 2e édition du Salon de l'automobile - La Sicta opte pour la sensibilisation au contrôle technique et à l'accompagnement

Sur la thématique : « L'industrie automobile, levier de croissance solidaire au service du développement durable de la Côte d'Ivoire », la 2e édition du Salon de l'automobile a ouvert ses portes le 11 pour prendre fin le 15 septembre prochain.

Ce salon qui se tient au parc des expositions d'Abidjan Port-Bouet, est organisé par le Groupement interprofessionnel automobile, matériel et équipement (Gipame). Il ambitionne de rapprocher l'industrie automobile des populations, tout en affirmant la vitalité du secteur.

Ce rendez-vous qui rassemble donc les acteurs de l'industrie automobile ; usagers, transporteurs et populations a un programme alléchant dont des panels et formation. La sécurité routière, enjeu majeur pour le pays, est aussi au cœur du programme. Une aubaine pour la Sicta de sensibiliser les acteurs du transport, populations et industriels de l'automobile à la question de la visite technique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Visite technique qui, selon Soro Mamadou, responsable au département marketing et commercial à la Sicta est essentielle pour garantir la sécurité et la performance d'un véhicule. « La visite technique permet de détecter d'éventuels défauts qui pourraient affecter la sécurité du conducteur, des passagers ou des autres usagers de la route. En vérifiant régulièrement l'état de divers éléments, ce processus préventif peut prévenir des pannes coûteuses et assurer la tranquillité», a-t-il expliqué

« Notre présence est importante pour nous, parce qu'aujourd'hui, il faut que tout le monde s'intéresse au contrôle technique. C'est beau d'avoir un parc, c'est beau d'avoir de nouveaux véhicules, mais après, il faut entretenir ces véhicules. Donc, nous, nous inscrivons dans la sensibilisation. C'est le rôle clé que nous jouons, et que par derrière, nous, nous pouvons les accompagner dans toutes les missions qu'ils ont », a-t-il appuyé.

Au niveau du parc automobile, il y a une avancée notable

Au niveau du parc automobile ivoirien, Soro Mamadou a affirmé qu'il y a eu une avancée notable. Selon lui, vu les réformes que l'état ivoirien, via le ministère des Transports, a pu opérer sur le terrain, cela a renforcé un peu plus la sécurité sur ce plan.

Toutefois, dit-il, si en qualité de parc et de sécurité, des reformes ont été faites par le renouvellement du parc automobile, il y a encore quelque chose à faire au niveau du contrôle technique. « Parce qu'il faut savoir que le contrôle technique est obligatoire sur l'ensemble du territoire », a-t-il rappelé.

Une occasion pour lui de lancer un appel à tous les usagers, partenaires de venir visiter le salon afin qu'ils puissent bénéficier des conseils et des applications de la Sicta pour non seulement réussir la visite technique, mais aussi les accompagner dans tous les projets qu'ils ont en termes de gestion du parc ou les accompagner à avoir des véhicules en parfaite « santé ».