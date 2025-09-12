Cote d'Ivoire: Valorisation du patrimoine culturel ivoirien - Dix jeunes makers créent deux prototypes d'oeuvres d'art interactives

Ils sont 10 jeunes faisant partie de la 3e cohorte du FabLab Solidaire Orange Digital Center Côte d'Ivoire qui après 6 mois de formation, ont créé des prototypes innovants qui valorisent le patrimoine culturel ivoirien via l'art visuel numérique.

Ces jeunes makers (fabricants) se basant sur les répliques par la technologie 3D, ont fabriqué deux œuvres d'art interactives. Le Motubo et le M'Bonéo. Deux œuvres qui interagissent avec toute personnes voulant savoir sur l'histoire de la Reine pokou. La reine africaine ayant vécu au XVIIIe siècle qui a mèné le peuple baoulé du territoire de l'actuel Ghana vers la Côte d'Ivoire (le M'Bonéo). Motubo, pour les masques ivoiriens.

La présentation de leurs trouvailles a fait l'objet d'une cérémonie dans l'après-midi du jeudi 11 septembre 2025, à la Salle Polyvalente Orange Digital Center sis au Plateau.

A l'occasion, Annicet Yeboua, responsable du Fablab Solidaire Orange Digital center, a expliqué que l'idée à travers ce projet qui est à sa troisième cohorte, est de pouvoir créer des œuvres d'art interactives, de sorte à pouvoir raffiner les répliques qui n'existaient pas dans les musées aujourd'hui.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Nous avons réalisé deux projets. Un projet qui est connu, on l'appelle le Motubo. C'est une réplique réalisée par la technologie de l'impression 3D, par derrière tout ce qui est électronique embarqué. Et l'autre projet, et le M'Bonéo, un projet holographique. Également, ce sont des répliques », a-t-il soutenu.

Diack Latifa Dior, directrice du Fablab Solidaire Orange Digital center pour sa part a fait savoir que ce programme de formation est une aide au développement des compétences des jeunes.

« Il est basé sur le "faire" et le partage. C'est pour développer de nouvelles compétences ou approfondir les compétences de fabrication numérique et contribuer à améliorer l'employabilité de jeunes en situation d'insertion », a-t-elle instruit

Selon elle, chaque année, dix stagiaires sont accueillis au sein du programme de la cohorte Makers. Et les thématiques sont décidées en fonction des besoins des partenaires du programme. Cette année, les besoins ont été identifiés dans le musée des civilisations. D'où la thématique : « Art visuel ».

Pour cette édition, c'est plus de 350 personnes qui ont postulé ensuite 50 pour les entretiens et 10 ont été retenus.

Les dix retenus sont des étudiants des Universités de Côte d'Ivoire. A l'occasion de la cérémonie de présentation des prototypes, chacun a reçu un diplôme de participation et une médaille