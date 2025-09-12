Sénégal: Axe Vélingara-Ranérou - Un 4x4 dérape et percute des passagers 3 morts et 2 blessés graves

Trois personnes ont perdu la vie et 2 autres ont été gravement blessées après avoir été percutées par un véhicule tout terrain près du village de Nguét Boki, sur l'axe Ranérou -Vélingara à hauteur de Naccara sur la nationale 3. D'après les témoignages, l'accident mortel qui s'est produit mercredi aux environs de 19 heures, « résulte d'une perte de contrôle du conducteur, de son véhicule en réaction à la présence soudaine d'un cheval qui traversait la chaussée ».

Ce qui, « a entraîné une sortie de route du véhicule, en partance sur Dakar, lequel après avoir heurté l'animal, a violemment percuté un groupe de passagers qui se trouvait sur le bord de la route, en attente d'un véhicule de transport en commun ». Face à la violence du choc, 2 pertes en vie humaine sont enregistrées sur le coup, avant qu'une autre victime ne perde la vie en cours d'évacuation. Le bilan provisoire s'établit à 4 victimes, dont 3 morts et 2 blessés graves, tous des hommes.

Les éléments de la gendarmerie de Ranérou, en compagnie des sapeurs-pompiers qui se sont dépêchés sur les lieux du drame, après avoir procédé aux constats d'usage, ont ouvert une enquête. Le conducteur du véhicule 4X4 est mis en garde à vue.