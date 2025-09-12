Sénégal: Recrudescence des accidents mortels à Ranérou - Les populations en colère érigent des barrages sur la RN3

Les populations de Naccara et des villages environnants de la commune de Houdallaye (département de Ranérou) ont bloqué la route nationale numéro 3 à hauteur de Nguét Boki pendant des heures, jeudi, pour réclamer des ralentisseurs « dos-d'âne » après un énième accident qui s'est soldé par la mort de trois (03) personnes, deux (02) blessés graves, dont l'un, selon une source locale, serait actuellement dans le coma.

Suite aux nombreux accidents de la circulation, enregistrés sur la RN3 (Linguère- Ourossogui), notamment sur l'axe « Travaux Dendoudi - Loumbel Lana », des populations de la commune de Houdallaye sont sorties dans la rue, hier, jeudi 11 septembre, pour manifester contre la frénésie des accidents qui a fini de les figer dans le désarroi.

Rien qu'en 2024, au moins 37 accidents ayant occasionné 20 pertes en vie humaine et 181 blessés ont été enregistrés dans la zone. Pour le premier semestre de la présente année 2025, les dommages subis portent déjà sur 12 morts et 36 blessés recensés sur 18 accidents.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Tout un drame, comme le relèvent les manifestants qui crient à la fin du carnage qui, en plus de la décimation du cheptel et des importants dégâts matériels causés, a ôté la vie à plusieurs personnes et occasionné des centaines de blessés. Le décompte est lugubre, car plus de 55 accidents qui ont fait 32 victimes ont été dénombrés entre 2024 et le premier semestre de 2025. « Pas plus tard que ce mercredi 10 septembre aux environs de 19 heures, un véhicule particulier a renversé plusieurs personnes qui attendaient paisiblement à côté de la route un véhicule de transport, cela a conduit à la mort de trois personnes », rouspète un manifestant qui interpelle les pouvoirs publics à la prise de mesures urgentes.

Dépêchés sur les lieux de la manifestation qui s'est tenue à quelques encablures de la zone où l'accident a eu lieu, les éléments de la gendarmerie de Ranérou ont usé de clairvoyance et de diplomatie pour ramener la population au calme, après des heures de pourparlers, réussissant ainsi à faire lever les barrages pour rétablir la circulation.

La situation de la recrudescence des accidents, dans le département de Ranérou constitue, de l'avis du président du conseil départemental, Amadou Dawa Diallo, « un véritable frein à la quiétude des populations et entrave sérieusement le bon déroulement des activités socio-économiques ». Ce, au regard des alarmantes données statistiques qui « mettent en évidence la gravité des pertes enregistrées, surtout en vie humaines, marquant ainsi l'urgence d'actions concrètes face à cette préoccupation ». Selon lui, il apparaît opportun de prendre les dispositions en vue de limiter les risques d'accidents.

Les populations, à l'instar des élus locaux et même des autorités administratives, prônent à l'unanimité, l'impératif d'ériger des ralentisseurs aux normes avec des panneaux de signalisation sur l'axe pour limiter la vitesse des conducteurs et parallèlement arrêter l'hécatombe sur la route. En effet, Amadou Dawa Diallo, le Président du Conseil Départemental de Ranérou, par ailleurs député à l'Assemblée nationale, estime que« la mise en place de panneaux de signalisation indiquant les limitations de vitesse, les priorités, les virages dangereux et les zones de traversée des troupeaux, pourrait limiter les dégâts ». Selon nos informations, l'Ageroute a déjà été saisie dans ce sens. « Les autorités compétentes en la matière ont été saisies par les autorités locales », informe une source locale. Seulement, face à la recrudescence des accidents, les populations s'impatientent et relèvent l'urgence de satisfaire leurs revendications pour sauver des vies. Au-delà du renforcement des contrôles routiers, les autorités ont également fait des plaidoyers auprès de l'Anaser pour la sensibilisation des usagers de la route et surtout les éleveurs.