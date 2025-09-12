Sénégal: Décharge de Mbeubeuss - Menace sur les habitants et l'environnement

Au coeur de la banlieue dakaroise, la décharge de Mbeubeuss est devenue le symbole d'une crise environnementale et sociale aux multiples visages. Les fortes pluies qui se sont abattues récemment sur la capitale sénégalaise ont aggravé une situation déjà critique, transformant le site en un lac d'immondices et de serpents, mettant en lumière les défaillances structurelles de la gestion des déchets et des eaux usées. Face à cette catastrophe écologique et humaine, les autorités ont annoncé le projet de délocaliser la décharge de Mbeubeuss. Une décision saluée par les experts, dont l'hydraulicien Lamine Doumbia de Agence de Développement Municipal (ADM), souligne : « Pour des raisons de sécurité, il faut délocaliser les populations. Le lac est classé zone humide par la convention de Ramsar. Il est donc protégé. »

Les rues de Dakar offrent un spectacle désolant. Des sachets s'accumulent aux abords des artères et des marchés, comme à l'école Dior ou près de l'Église des Parcelles Assainies, formant des tapis toxiques balayés par le vent. « Les sacs, traînent partout. Les poubelles débordent, et les camions de collecte ne sont pas visibles », déplore un habitant de la banlieue.

Selon un employé de la Société nationale de gestion des déchets (SONAGED), Dakar produit plus de 30 000 tonnes de déchets par jour, dont une grande partie finit dans la nature. La grève des concessionnaires des camions de collecte, entamée, depuis lundi dernier rappelle à tous la fragilité du système. En seulement quelques jours, Dakar étouffe sous les déchets. Aujourd'hui, seules 2 % des levées d'ordures sont assurées dans certains quartiers éloignés. A l'origine de ce bras de fer des arriérés évaluées à près de 15 milliards de FCFA et des engagements étatiques non tenus. (Voir édition de Sud Quotidien du jeudi 11 septembre 2025).

Cette pollution plastique obstrue les canalisations, provoquant des inondations à chaque saison des pluies. « Les déchets bouchent les égouts. Quand il pleut, l'eau n'a nulle part où aller, et nos maisons sont inondées », témoigne Baboucar Sagna, un père de famille dont le logement est régulièrement envahi par les eaux usées.

Les populations riveraines des quartiers de Thodd Ba, Diamalaye 2 et Extension Darou Salam vivent un calvaire. Inondations chroniques, invasion de reptiles, insalubrité persistante. Leur quotidien est rythmé par la lutte contre les eaux polluées et les montagnes d'ordures. « Nous n'avons nulle part où aller. Nous avons tout perdu », confie, l'un des sinistrés.

Le « lac Mbeubeuss », comme l'appellent désormais les habitants, est alimenté par les eaux pluviales drainées depuis plusieurs zones de la capitale, mais aussi par les rejets non traités des localités voisines telles que Keur Massar, Pikine et Boune. Un canal, initialement conçu pour évacuer les excédents d'eau, déverse aujourd'hui ses effluents pollués au coeur des habitations.

Cette convention a été adoptée en 1971 en Iran, qui vise la conservation et l'utilisation rationnelle (durable des zones humides et de leurs ressources.

Pourtant, sur le terrain, l'attente est longue et l'espoir s'amenuise. Seules 85 familles ont pu être relogées jusqu'à présent grâce à la Société nationale des habitations à loyer moderne (SNHLM). Près de 90 autres, pourtant recensées par le ministère de l'Urbanisme, attendent toujours une solution.

Les travailleurs de la propreté, exposés à des risques sanitaires graves, dénoncent des conditions précaires et un manque de reconnaissance. « Nous courons derrière des lunettes que nous n'arrivons pas à obtenir », témoigne l'un d'eux, myope après 23 ans de service.

Dans ce contexte, l'insécurité règne. Les serpents boas, couleuvres prolifèrent dans les herbes hautes et les ruines, semant la psychose. Les habitants réclament en vain des clôtures de protection et une présence policière renforcée.

Si la station de pompage de Tivaoune Peuhl permet de contenir les inondations jusqu'à 120 mm de pluie, au-delà, le risque de débordement est réel. Un système gravitaire est annoncé pour renforcer le dispositif. Son raccordement désormais effectif va permettre le drainage des eaux vers la mer via une canalisation gravitaire. L'ouvrage est une avancée majeure : « La canalisation gravitaire permettra de réduire considérablement les stagnations d'eau dans la zone. Mais les coûts d'exploitation restent élevés.

Alors que la pression foncière et démographique ne cesse de croître, Mbeubeuss incarne les limites d'un modèle d'urbanisation incontrôlé et d'une gestion des déchets archaïque. Le gouvernement promet des solutions, mais pour les milliers de familles qui survivent dans la boue et les déchets, l'urgence est toujours là.