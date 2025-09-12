Sénégal: La Banque mondiale approuve un financement additionnel de 57,5 millions d'euros pour les Pme

À l'occasion de la présentation de la nouvelle stratégie de l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (Adepme) ce jeudi 11 septembre, Keiko Miwa, directrice de division de la Banque mondiale pour le Sénégal, a prononcé une allocution marquante, réaffirmant l'engagement de l'institution à soutenir la transformation économique du Sénégal par le biais des Micro petites et moyennes entreprises (Mpme).

Elle a annoncé l'approbation en juillet dernier d'un financement additionnel de 57,5 millions d'euros dans le cadre du programme pour les Emplois, la transformation économique et la relance (Eter). Mme Miwa a expliqué que ce financement viendra renforcer le Programme d'accélération de la compétitivité et de l'emploi (Pace), une initiative phare pour libérer le potentiel du secteur privé et soutenir une croissance inclusive.

« Nous sommes réunis pour célébrer la nouvelle stratégie de l'Adepme et pour réaffirmer notre engagement à soutenir les micros, petites et moyennes entreprises, véritable colonne vertébrale de l'économie et coeur de la vision Sénégal 2050 », a-t-elle déclaré.

Un appui structurant pour les Pme sénégalaises

Le nouveau financement vise à soutenir 10 000 Mpme et à créer plus de 85 000 emplois de meilleure qualité. Il s'agit d'un jalon clé dans la mise en oeuvre de la Vision Sénégal 2050, qui place les Pme au centre de la dynamique de transformation structurelle du pays.

Le programme financera également des réformes majeures en matière d'industrialisation, d'environnement des affaires, d'innovation et d'inclusion, avec une attention particulière portée aux entreprises dirigées par des femmes et aux initiatives durables.

Mme Miwa a salué la nouvelle stratégie de l'Adepme, qu'elle qualifie de « promesse de services plus rapides, de meilleure qualité et plus transparents », et a félicité la direction de l'agence pour son leadership.

Trois priorités pour une croissance inclusive

Dans son allocution, la représentante de la Banque mondiale a mis en avant trois priorités stratégiques pour accompagner la mise en oeuvre de la nouvelle vision de l'Adepme. Il s'agit de développer des services innovants à forte valeur ajoutée pour les Mpme ; renforcer la transparence à travers la publication des standards, résultats et mécanismes de retour d'expérience et enfin simplifier l'écosystème entrepreneurial par la numérisation des procédures et la promotion des partenariats public-privé. Ces mesures, a-t-elle dit, visent à réduire les coûts, l'informalité et les obstacles rencontrés par les entrepreneurs, notamment les femmes et les jeunes.

La Banque mondiale se positionne ainsi comme un partenaire stratégique du gouvernement sénégalais, pleinement alignée avec la Vision 2050, qui ambitionne de faire du secteur privé un levier central pour la productivité, les exportations et l'équité territoriale.

« Les Pme sont le socle de l'innovation, de la création de valeur et de l'emploi. Le financement approuvé cet été est une étape stratégique pour renforcer la vision de long terme du Sénégal en matière de transformation et de croissance inclusive », a conclu Mme Miwa.