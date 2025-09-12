Niger: Le Trésor Public obtient 12 milliards FCFA au niveau du marché financier de l'UEMOA.

12 Septembre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Pour faire face aux besoins de financement du budget de l'Etat du Niger, le Trésor Public de ce pays a obtenu le jeudi 11 septembre 2025 au niveau du marché financier de l'UEMOA la somme de 12 milliards FCFA suite à son émission d'adjudication de bons assimilables du trésor de 350 jours.

L'émetteur avait mis en adjudication 12 milliards de FCFA. Le montant des soumissions globales des investisseurs est de 12,041 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 100,34%.

Le montant des soumissions retenu par l'émetteur est de 12 000 FCFA et celui rejeté 41 millions FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 99,66%%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 11,08%.

Le Trésor Public s'est engagé à rembourser les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 27 août 2026. Le paiement des intérêts se fera d'avance et précompté sur leur valeur nominale.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.