Niger: Le Trésor Public obtient 12 milliards FCFA au niveau du marché financier de l'UEMOA.

Pour faire face aux besoins de financement du budget de l'Etat du Niger, le Trésor Public de ce pays a obtenu le jeudi 11 septembre 2025 au niveau du marché financier de l'UEMOA la somme de 12 milliards FCFA suite à son émission d'adjudication de bons assimilables du trésor de 350 jours.

L'émetteur avait mis en adjudication 12 milliards de FCFA. Le montant des soumissions globales des investisseurs est de 12,041 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 100,34%.

Le montant des soumissions retenu par l'émetteur est de 12 000 FCFA et celui rejeté 41 millions FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 99,66%%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 11,08%.

Le Trésor Public s'est engagé à rembourser les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 27 août 2026. Le paiement des intérêts se fera d'avance et précompté sur leur valeur nominale.