Addis Ababa — Le Pacte africain pour l'innovation climatique (ACIC) et le Fonds africain pour le climat (ACF) ont été créés à l'initiative du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed lors du deuxième Sommet africain sur le climat (ACS2) qui s'est tenu à Addis-Abeba.

À l'issue de l'ACS2, la Déclaration d'Addis-Abeba des dirigeants africains sur le changement climatique et l'appel à l'action a également été officiellement adoptée, marquant un moment historique qui place l'Afrique à l'avant-garde de l'action climatique mondiale, selon un communiqué de presse conjoint.

L'ACS2 a été organisé par l'Éthiopie en collaboration avec l'Union africaine sous le thème : « Accélérer les solutions climatiques mondiales : financer le développement résilient et vert de l'Afrique ».

La dernière journée de l'ACS2 s'est conclue par un appel clair à positionner l'Afrique, non pas comme une simple victime du changement climatique, mais comme un moteur de solutions et de la prochaine économie climatique mondiale, a souligné le communiqué.

La Déclaration des dirigeants a appelé à « un soutien renforcé et soutenu pour intensifier la mise en oeuvre des initiatives climatiques menées par l'Afrique, telles que l'Initiative de la Grande Muraille Verte de l'Union africaine, l'Initiative pour la restauration des paysages forestiers africains et l'Initiative éthiopienne Green Legacy ».

Les dirigeants africains et les partenaires de l'Afrique se sont engagés à apporter un soutien financier et innovant au continent pour la mise en oeuvre de solutions menées par l'Afrique, notamment.

Le Pacte africain pour l'innovation climatique (ACIC) et le Fonds africain pour le climat (ACF) ont été créés à l'initiative d'Abiy Ahmed, Premier ministre éthiopien, qui s'est engagé à mobiliser 50 milliards de dollars américains par an sous forme de financement catalytique afin de promouvoir des solutions climatiques qui accélèrent l'innovation et développent les solutions climatiques locales à travers le continent.

Le pacte vise à fournir 1 000 solutions africaines pour relever les défis climatiques dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture, de l'eau, des transports et de la résilience d'ici 2030.

Les dirigeants ont clairement indiqué que le financement de l'adaptation est une obligation légale des pays développés, et non un acte de charité. L'Afrique a souligné que le financement de l'adaptation doit prendre la forme de subventions, et non de prêts qui aggravent le fardeau déjà fragile de la dette. Afin de corriger le déséquilibre du financement climatique en Afrique, un accord historique a été conclu pour mettre en oeuvre le Fonds africain pour le changement climatique, attendu depuis longtemps, soutenu par la Banque africaine de développement, qui canalise les obligations vertes et les instruments de financement innovants adaptés aux réalités africaines.

Les chefs d'État et de gouvernement ont parlé d'une seule voix pour exiger une réforme urgente des banques multilatérales de développement afin de réduire les coûts d'emprunt et d'accroître la représentation africaine dans la gouvernance financière mondiale.

Le gouvernement danois a annoncé une aide de 79 millions de dollars américains pour soutenir la transformation agricole.

Des institutions financières africaines telles que la BAD, Afreximbank, Africa50 et AFC ont signé un accord-cadre de coopération historique visant à mettre en oeuvre l'Initiative pour l'industrialisation verte de l'Afrique (AGII), soutenue par 100 milliards de dollars américains mobilisés pour la croissance verte et visant à transformer les énergies renouvelables, les ressources et les industries africaines en un moteur de croissance respectueux du climat.

Le gouvernement italien a réaffirmé son engagement à verser 4,2 milliards de dollars américains au Fonds italien pour le climat, dont environ 70 % seront consacrés à l'Afrique.

La deuxième phase du Programme d'accélération de l'adaptation en Afrique (AAAP) a appelé les partenaires à collaborer activement à l'AAAP 2.0, qui vise à préparer les systèmes alimentaires, les infrastructures et les zones urbaines africains au changement climatique, en recherchant 50 milliards de dollars d'investissements et en débloquant des financements résilients à grande échelle d'ici 2030.

Les dirigeants ont en outre appelé à ce que la part de l'Afrique dans les investissements mondiaux dans les énergies renouvelables passe de 2 % aujourd'hui à au moins 20 % d'ici 2030, un changement qui refléterait enfin le potentiel du continent en tant que puissance énergétique renouvelable.

Le sommet a encouragé la stratégie « Green Minerals », un plan visant à garantir que le cobalt, le lithium, le cuivre et les terres rares alimentent non seulement les chaînes d'approvisionnement mondiales en énergie propre, mais aussi la valorisation locale, la création d'emplois et l'industrialisation.

Les dirigeants se sont engagés à mettre en place des mécanismes financiers dédiés pour faire face aux menaces sanitaires liées au climat, des vagues de chaleur mortelles à la propagation des maladies à transmission vectorielle.