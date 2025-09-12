Ile Maurice: Vers un accord énergétique axé sur le solaire et le GNL

Le ministre de l'Énergie, Patrick Assirvaden, a rencontré hier à Mumbai son homologue indien de l'Énergie pour des discussions bilatérales en vue de la signature prochaine d'un protocole d'accord dans le secteur de l'énergie. Selon les responsables, l'accord portera sur trois volets jugés stratégiques pour la transition énergétique de Maurice : le développement de projets solaires flottants, la production d'électricité à partir de gaz naturel liquéfié (GNL) et l'extension des installations solaires domestiques.

Le solaire flottant consiste à installer des panneaux photovoltaïques sur des plans d'eau, comme des réservoirs ou des lacs, plutôt que sur des terrains. Cette technologie réduit l'évaporation, améliore l'efficacité des panneaux grâce à l'effet de refroidissement de l'eau et permet de préserver les terres agricoles ou urbaines. L'Inde a déjà lancé plusieurs projets pilotes sur des barrages et plans d'eau artificiels, expérience dont souhaite s'inspirer Maurice.

Les discussions ont également porté sur le GNL, considéré comme une énergie de transition. Le gaz naturel liquéfié, transporté et stocké à l'état liquide, est regazéifié puis utilisé dans des centrales pour produire de l'électricité avec moins d'émissions que le charbon ou le fioul lourd.

Enfin, les deux ministres ont abordé l'essor du solaire domestique. Ces installations, posées sur les toits des habitations, permettent aux ménages de produire leur propre électricité, de réduire leurs factures et, dans certains cas, de réinjecter l'excédent sur le réseau.

La signature du protocole d'accord est attendue dans les prochains mois, ont indiqué les autorités. Pour Port-Louis, ce partenariat énergétique avec New Delhi s'inscrit dans une stratégie plus large de diversification du bouquet énergétique et de réduction de la dépendance aux énergies fossiles importées.