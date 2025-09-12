Ile Maurice: Une aide budgétaire de 25 millions USD confirmée

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, effectue une visite officielle en Inde du 9 au 16 septembre, à l'invitation de son homologue indien, Narendra Modi. Hier, les deux dirigeants se sont rencontrés pour un sommet bilatéral qui a marqué une étape importante dans les relations entre Maurice et Inde. À la demande du gouvernement mauricien, l'Inde a accepté d'apporter son soutien à plusieurs projets prioritaires. Le gouvernement indien a donné son accord de principe pour accorder une assistance budgétaire de 25 millions de dollars (Rs 1,15 milliard) au cours de l'exercice financier en cours.

De plus, un ensemble de projets, estimés à environ 215 millions de dollars (Rs 9,8 milliards) sera financé sous forme de dons. Parmi ceux-ci figurent la construction d'un nouvel hôpital national Sir Seewoosagur Ramgoolam (SSR), la création d'un centre d'excellence AYUSH, la mise en place d'une école vétérinaire et d'un hôpital pour animaux, ainsi que la fourniture d'hélicoptères.

Parallèlement, d'autres initiatives, évaluées à 440 millions de dollars (Rs 20,1 milliards), seront mises en oeuvre sur un mode de financement combinant dons et lignes de crédit. Elles concernent l'achèvement de la nouvelle tour de contrôle de l'aéroport international SSR, le développement de l'autoroute M4, la Phase II du Ring Road et l'acquisition d'équipements portuaires pour la Cargo Handling Corporation Ltd.

Coopération stratégique et maritime

Au-delà des projets d'infrastructures, les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération stratégique. L'Inde accompagnera la restructuration et la modernisation du port de Maurice et apportera son soutien pour le développement et la surveillance de la zone marine protégée des Chagos. Ces initiatives visent à renforcer la sécurité maritime et à optimiser l'exploitation durable de l'espace océanique.

La visite a également été marquée par l'échange de plusieurs protocoles d'accord (MoU). Ces accords couvrent des domaines variés : la science et la technologie, la coopération océanographique, la formation numérique dans la fonction publique, l'exploration spatiale, l'énergie, l'hydrographie, ainsi que la mise en oeuvre de projets communautaires à fort impact.

Lors d'une conférence de presse conjointe, le Premier ministre indien a salué l'«amitié indéfectible» entre les deux pays, affirmant que «Maurice et l'Inde sont deux nations mais un seul destin». Navin Ramgoolam a, pour sa part, exprimé sa gratitude pour ce qu'il a qualifié de «soutien généreux et constant» de l'Inde, qui a accompagné Maurice «avant même son indépendance» dans des domaines aussi divers que la santé, l'éducation, les énergies renouvelables, l'infrastructure et la sécurité maritime.

Navin Ramgoolam a notamment mis en avant la future création d'un centre ayurvédique de haut niveau grâce à l'appui indien. «Ce package est véritablement spécial. Son timing nous permet d'apporter des résultats tangibles. Nos relations entrent désormais dans une phase dynamique tournée vers l'avenir», a-t-il déclaré.

Au-delà des annonces officielles, Navin Ramgoolam a insisté sur l'accueil chaleureux réservé à son épouse et lui. Évoquant sa cérémonie de bienvenue à Varanasi, la circonscription de Narendra Modi, il a confié avoir été «profondément touché» par l'hospitalité indienne : «Je crois qu'aucun autre Premier ministre n'a jamais reçu un tel accueil. Je comprends désormais pourquoi vous êtes élu avec de si larges majorités», a-t-il lancé à son homologue.