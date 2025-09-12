Ile Maurice: Arvin Boolell rappelle l'engagement du Parti travailliste

Le Dr Arvin Boolell, ministre de l'Agro-industrie, a rendu hommage ce jeudi 11 septembre à son père, feu Sir Satcam Boolell, à l'occasion du 105e anniversaire de naissance de ce dernier.

Une cérémonie de dépôt de gerbes s'est tenue au Samadhi, à Cipaye Brûlé, Vallée-des-Prêtres, en présence de plusieurs proches, sympathisants et membres du Parti travailliste (PTr).

Lors de son interaction avec la presse, le ministre a tenu à rappeler «le devoir de mémoire», mais aussi «la célébration d'un héritage politique». Il a mis en avant les valeurs du PTr : e Parti travailliste prend parfois des décisions difficiles, mais toujours dans l'intérêt public. C'est cette vision à long terme qui a permis à Maurice de progresser, même dans des périodes économiquement difficiles.»*

Arvin Boolell a également évoqué la situation des 238 anciens employés sous contrat à la National Parks and Conservation Service (NPCS) invités à ne plus se présenter au travail depuis le 29 août dernier, en raison de contraintes budgétaires. «Nous sommes confiants qu'ils seront réintégrés. Nous avons déjà discuté de ce dossier avec l'ambassadeur de l'Union européenne, car une grande partie des fonds nécessaires proviendra de l'UE», a-t-il souligné, assurant que le ministère oeuvre à trouver une solution pérenne.

Cette commémoration a aussi permis de rappeler le parcours de Sir Satcam Boolell, figure emblématique du Parti travailliste, plusieurs fois ministre et artisan de la modernisation de l'agriculture mauricienne. Le ministre a conclu en remerciant tous ceux qui perpétuent l'engagement et l'esprit de service prônés par son père : «C'est un devoir de mémoire, mais également un encouragement à poursuivre la lutte pour le bien-être des travailleurs et le développement de notre pays.»