Ile Maurice: Cyclisme - Aurélien de Comarmond 3e au sprint, Alexandre Mayer reste maillot jaune !

La deuxième étape du Grand Prix Chantal Biya s'est bien déroulée pour la sélection mauricienne hier au Cameroun. Car au terme des 99,8 km entre Nkoteng et Minta, Aurélien de Comarmond a pris une bonne troisième place alors qu'Alexandre Mayer a conservé le maillot jaune de leader. La victoire d'étape est revenue à un certain Guillaume Gaboriaud (Club de la Défense), coureur français qui a été maillot jaune du Tour de Maurice il y a quelques années.

La sélection mauricienne a bien contrôlé l'étape hier, comme le dit Alexandre Mayer: «On réalise un bon début de Tour. Lors de cette deuxième étape, on ne voulait pas laisser partir une échappée avec trop d'avance.

L'équipe a bien complété toute la journée et après on est revenus sur les échappés dans les deux derniers kilomètres. L'objectif était de faire gagner Aurélien mais il fait 3e malheureusement. Moi j'avais juste à finir devant le Slovaque qui est deuxième au général (David Kasko) pour conserver le maillot jaune. Ça a été chose faite. Je crois que c'était une bonne journée.»

Aurélien de Comarmond a bien conclu son étape avec une 3e place, tandis qu'Alexandre Mayer s'est assuré de terminer devant David Kasko pour conserver le maillot jaune.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Vincent Graczyk, le directeur sportif de l'équipe de Maurice est également satisfait. «L'étape était moins dure que celle d'hier (mercredi). C'était un peu du style toboggan. Au bout de 20 km, une échappée de 4 gars pas dangereux au général est partie. On a principalement fait rouler Samuel (Quevauvilliers), Hanson (Matombé) et William (Piat) en vue d'une arrivée massive lors de laquelle on aurait lancé Aurélien.

L'échappée s'est disloquée à 5 km de la ligne. On a repris d'abord deux coureurs et ensuite, les Hollandais (Global CT) se sont mis devant et sous leur impulsion, les deux rescapés de l'échappée matinale ont été rattrapés. Les 3 qu'on a fait rouler ont fini tranquilles afin de récupérer pour demain (aujourd'hui). Alex garde les maillots jaune et vert», a résumé le technicien français.

Aujourd'hui, place donc à la 3e étape - la plus longue de cette 25e édition - sur le tracé Yaoundé-Ebolowa-Nkolandom sur une distance de 166 km.

Résultats

2e étape

1. Guillaume Gaboriaud (Team France Défense) 2h19:29 ;

2. Goldwynn Cannister (Global CT) m.t ;

3. Aurélien de Comarmond (Sel Mce) m.t ;

4. Davy Romian (Team France Défense) m.t ;

5. Denis Hoza (Dukla Bauska Bystrica) m.t ;

6. Alexandre Mayer (Sel Mce) m.t...

47. Samuel Quevauvilliers (Sel Mce) à 5:24 ;

48. Hanson Matombé (Sel Mce) m.t ;

50. William Piat (Sel Mce) m.t

Classement général

1. Alexandre Mayer (Sel. Mce) 4h33:06;

2. David Kasko (Dukla Bauska Bystrica) m.t ;

3. Davy Romian (Team France Défense) à 3:02 ;

4. Frank Stijger (Global CT) m.t ;

5. Eric Kuere Nonawe (SNH VC) m.t ; ...

41. Aurélien de Comarmond (Sel. Mce) à 11:10 ;

43. William Piat (Sel. Mce) à 12:07 ;

47. Samuel Quevauvilliers à 16:17 ;

48. Hanson Matombé (Sel Mce) à 16:34