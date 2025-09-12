Afrique: Textile et habillement - Le Togo attendu au salon panafricain du Caire

12 Septembre 2025
Togonews (Lomé)

Les entreprises togolaises du secteur textile, de l'habillement et des articles de maison sont conviées à prendre part à Destination Africa, un salon panafricain annuel de référence qui se tiendra en Égypte les 12 et 13 novembre prochains.

Destination Africa est un événement international qui rassemble en un seul lieu les fabricants africains de textile et d'habillement ainsi que des acheteurs internationaux. L'objectif est de renforcer les opportunités d'affaires et d'intensifier les échanges commerciaux à l'échelle mondiale.

Depuis sa création en 2016, Destination Africa connaît un succès grandissant, avec une hausse de 74 % du nombre de visiteurs. Cette dynamique s'est traduite par une augmentation du volume des exposants, de l'espace d'exposition et de la participation des visiteurs locaux, régionaux et internationaux.

Avec ses pavillons représentant plusieurs pays africains, le salon constitue une plateforme stratégique pour les entreprises togolaises désireuses de valoriser leur savoir-faire, trouver de nouveaux débouchés et s'insérer davantage dans les chaînes de valeur mondiales.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.