Cote d'Ivoire: 2e Salon de l'automobile d'Abidjan/Amadou Koné - 'Un cadre structurant pour valoriser les initiatives locales'

La deuxième édition du Salon de l'automobile d'Abidjan a été ouverte le jeudi 11 septembre 2025, au Parc des expositions.

Le ministre des Transports, Amadou Koné, a procédé à l'ouverture de l'édition 2025 du Salon de l'automobile d'Abidjan, le 11 septembre, au Parc des expositions. Selon lui, ce salon est « un cadre structurant pour valoriser les initiatives industrielles locales. Il s'agit également d'une plateforme pour promouvoir les innovations technologiques dans la conception et l'assemblage, encourager les investissements dans le transport vert et renforcer les chaînes d'approvisionnement nationales ».

Amadou Koné, parrain de la cérémonie, se félicite de l'organisation d'un tel événement qui a une portée économique.

À l'en croire, le salon positionne Abidjan comme une référence automobile en Afrique de l'Ouest, une terre d'attractivité pour les grands constructeurs internationaux, les investisseurs, les distributeurs et les équipementiers. Les participants échangeront avec les industriels, les autorités publiques, les centres de recherche, les startups et les consommateurs, en stimulant la chaîne de valeur locale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Durant cinq jours, ils prendront part à des panels de haut niveau, des échanges B to B et des conférences. Objectif : réfléchir sur les enjeux et perspectives de ce secteur en pleine transformation, à l'ère de la transition énergétique et des mobilités durables.

Le gouvernement met les bouchés doubles pour la professionnalisation du secteur. Il a, à cet effet, mis en place diverses réformes. Le ministre des Transports a cité, entre autres, la mise en oeuvre de politiques de renouvellement et de rajeunissement du parc automobile, la mise en place d'un nouveau système d'immatriculation initiale des véhicules (Nsiiv), le renforcement des actions de la police spéciale de la sécurité routière et la modernisation du processus d'obtention du permis de conduire et du système de contrôle technique.

Le président le Groupement interprofessionnel des professionnels de l'automobile et des métiers de l'équipement (Gipame), Abdul Hussein Beydoun, commissaire général du salon et président du groupe Yeshi, a, pour sa part, salué les efforts de l'État pour structurer et moderniser le secteur pour lui permettre d'être plus attractif.

« La Côte d'Ivoire enregistre le plus grand nombre de véhicules neufs écoulés en Afrique l'Ouest francophone, avec des ventes estimées à plus de 20 mille au mois de juillet 2025 », a-t-il déclaré.

Toutefois, des défis demeurent. Ainsi, Abdul Hussein Beydoun souhaite l'instauration de l'agrément pour l'exercice de la profession de concessionnaire. Cela, afin de garantir aux consommateurs l'accessibilité à des véhicules plus sûrs et conformes. « L'industrie automobile, levier de croissance solidaire au service du développement durable de la Côte d'Ivoire », tel est le thème autour duquel se tient cette rencontre qui se poursuit jusqu'au 15 septembre. La première édition s'était déroulée en 2019.