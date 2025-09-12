Cote d'Ivoire: Lôh-Djiboua - L'Écho de la République installe son coordinateur régional pour appuyer la candidature d'Alassane Ouattara

Le mouvement citoyen L'Écho de la République (Edr), proche du Rhdp et engagé dans la promotion des actions du Président Alassane Ouattara, a procédé officiellement à l'investiture de son coordinateur régional pour le Lôh-Djiboua, au cours d'une cérémonie populaire organisée récemment à Divo.

À l'issue de cette rencontre politique, Wangui Fulbert a été installé à la tête de la coordination régionale de l'Edr. La cérémonie s'est déroulée en présence du président national du mouvement, le Dr Emmanuel Kambiré, ainsi que de nombreux militants venus des différents départements de la région.

Le nouveau bureau régional, composé de coordinateurs départementaux et communaux, aura pour mission de renforcer l'ancrage de l'Edr sur le terrain et de mobiliser les populations en faveur de la candidature du Président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle d'octobre 2025. « Vous êtes désormais reconnu comme le premier responsable de l'Edr dans cette région. Vous formez une force politique appelée à relayer les actions du "super champion" Alassane Ouattara. Collaborez étroitement avec les responsables locaux du Rhdp pour assurer une victoire au premier tour », a exhorté le Dr Kambiré.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Rythmée par des prestations artistiques, des danses traditionnelles et des rituels symboliques, la cérémonie a également été marquée par une intervention engagée de Wangui Fulbert, qui a promis un travail de terrain intensif : « Nous assumerons pleinement nos responsabilités. Nous sommes prêts à mener la bataille électorale pour notre grand président. »

En marge de l'investiture, le président de l'Edr a animé une conférence politique autour du thème : « Pourquoi voter massivement pour Alassane Ouattara en octobre 2025 ? »

Il y a présenté un bilan positif des mandats du président : développement des infrastructures, renforcement des services sociaux de base, stabilité macroéconomique et modernisation des institutions. « Le Président Ouattara, c'est la paix, la prospérité et la continuité. Il est notre boussole, notre leader éclairé. Il mérite un nouveau mandat dès le premier tour pour achever la transformation de la Côte d'Ivoire », a déclaré le Dr Kambiré.

L'Edr entend désormais intensifier, selon ses dires, ses actions de mobilisation dans toutes les régions du pays, en étroite collaboration avec les structures locales du Rhdp, afin d'assurer une victoire éclatante au Président Ouattara en octobre 2025.