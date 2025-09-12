Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - WANEP du pays appelle au sens de responsabilité des parties prenantes

12 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

À la suite de la publication de la liste définitive des cinq candidats retenus pour l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, le Réseau ouest-africain pour l'édification de la paix (Wanep-Côte d'Ivoire) s'est exprimé au cours d'un point-presse tenu à son siège de Bingerville, le 9 septembre 2025.

Le coordinateur national, Jean-Marc Hovi, a indiqué que Wanep-Côte d'Ivoire prend acte de la décision du Conseil constitutionnel, qui valide les candidatures d'Ahoua Don Mello, d'Alassane Ouattara, d'Henriette Adjoua Lagou, de Jean-Louis Eugène Billon et de Simone Ehivet Gbagbo.

L'organisation salue la transparence du processus, soulignant que chaque décision, d'acceptation comme de rejet, a été motivée de manière claire et conforme au cadre juridique. Wanep-Côte d'Ivoire rappelle que les décisions du Conseil constitutionnel sont définitives et sans appel, et invite tous les citoyens ainsi que les acteurs politiques à s'y conformer dans le respect des institutions.

Le réseau met également en avant la représentativité féminine, avec deux femmes parmi les cinq candidats retenus, une avancée qu'il qualifie de signal positif pour l'inclusion politique en Côte d'Ivoire.

Dans un contexte politique jugé « calme, mesuré et démocratique », Wanep-Côte d'Ivoire salue la maturité et le sens des responsabilités dont ont fait preuve les candidats lors du dépôt de leurs dossiers. Il appelle à maintenir cette dynamique tout au long des prochaines étapes du processus électoral. « C'est à ce prix que l'élection du 25 octobre pourra se dérouler dans la paix, la transparence et la crédibilité », a affirmé Jean-Marc Hovi.

L'organisation a réitéré son engagement à œuvrer pour un scrutin pacifique à travers plusieurs dispositifs : le Groupe national de réponse électorale, le déploiement d'observateurs sur le terrain et la mise en place d'une salle de situation électorale pour un suivi en temps réel des incidents ou irrégularités.

Enfin, Wanep-Côte d'Ivoire invite les électeurs, les candidats et leurs partisans à participer activement et sereinement aux prochaines étapes du processus - distribution des cartes d'électeur, campagne électorale et jour du vote - dans un esprit de fair-play, de fraternité et d'unité nationale.

