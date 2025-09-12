Sénégal: La Banque mondiale annonce un financement additionnel de 37,3 milliards de FCfa (3/5)

La Banque mondiale a annoncé un financement additionnel de 57,5 millions d'euros, soit 37,3 milliards de FCfa, pour soutenir la nouvelle stratégie de l'Agence de développement des micros , petites et moyennes entreprises (Adepme) au Sénégal. Un engagement réaffirmé par sa directrice de division, Keiko Miwa, qui met en avant le rôle des Pme dans la croissance et l'inclusion.

La Banque mondiale entend accentuer son appui aux petites entreprises sénégalaises. À l'occasion du lancement de la nouvelle stratégie de l'Adepme, Keiko Miwa, directrice de division de l'institution pour le Sénégal, la Mauritanie, la Gambie, la Guinée-Bissau et le Cap-Vert, a annoncé un financement additionnel de 57,5 millions d'euros, soit près de 37,3 milliards de FCfa. « C'est un grand plaisir de m'adresser à vous aujourd'hui au nom de la Banque mondiale, à un moment charnière pour l'avenir économique du Sénégal. Nous sommes réunis pour célébrer la nouvelle stratégie de l'Adepme et pour réaffirmer notre engagement à soutenir les micros, petites et moyennes entreprises, véritables colonnes vertébrales de l'économie », a déclaré Mme Miwa.

Ce financement vient renforcer le programme Ether (Emplois, transformation économique et résilience), déjà déployé dans le pays, ainsi que le Programme d'accélération de la compétitivité et de l'emploi (Pass), présenté comme l'une des initiatives phares pour stimuler le secteur privé. « L'opération permettra d'appuyer 10.000 Pme et de contribuer à la création de plus de 85.000 emplois de meilleure qualité », a précisé la responsable de la Banque mondiale. Les entreprises dirigées par des femmes et les jeunes entrepreneurs figurent parmi les principaux bénéficiaires.

Mme Miwa a, par ailleurs, insisté sur l'importance de cibler les priorités stratégiques du pays, comme la planification industrielle, l'environnement des affaires, l'innovation et la durabilité. « Nous accorderons une attention particulière aux entreprises dirigées par des femmes, ainsi qu'aux solutions respectueuses de l'environnement », a-t-elle affirmé, soulignant la convergence avec l'ambition nationale de faire du secteur privé un moteur de croissance et d'emplois.

Trois priorités pour accélérer l'impact

La directrice a salué la démarche de l'Agence, qui vise à offrir des services plus rapides, de meilleure qualité et plus transparents. « Les PME sont le socle de l'innovation, de la valeur ajoutée et de la création d'emplois », a-t-elle ajouté. Afin de consolider le partenariat avec l'Adepme, Keiko Miwa a mis en avant trois axes de travail. Le premier consiste à « développer des services innovants à forte valeur ajoutée » pour accompagner les entreprises. Le deuxième vise à « garantir la transparence par la publication des standards, des résultats et des mécanismes directeurs d'expérience ».

Enfin, elle a insisté sur la nécessité de « simplifier l'écosystème grâce à la numérisation des procédures et à l'accélération des partenariats public-privé ». Selon elle, ces mesures contribueront à réduire les coûts et l'informalité, et à lever les obstacles auxquels font face les jeunes et les femmes entrepreneures. « Mesdames et Messieurs, l'équipe de la Banque mondiale est prête », a assuré Mme Miwa. Elle considère que l'enveloppe approuvée cet été, de 57,5 millions d'euros, soit 37,3 milliards de FCfa, marque « une étape stratégique pour renforcer la vision de long terme du Sénégal en matière de transformation et de croissance inclusive ».

Ce soutien s'inscrit dans la stratégie du gouvernement, qui mise sur un secteur privé dynamique et compétitif pour stimuler la productivité, les exportations et l'équité territoriale, dans le cadre de la vision Sénégal 2050. En outre, Keiko Miwa a réaffirmé l'engagement de la Banque mondiale à accompagner le pays dans ce processus. « En travaillant aux côtés de l'Agence, nous voulons libérer le potentiel des petites entreprises, créer des emplois et bâtir une croissance durable et équitable», a-t-elle conclu.