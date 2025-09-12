Sénégal: Le ministre de l'Industrie et du Commerce appelle à faire de l'Adepme un « accélérateur de talents » (2/5)

À l'occasion de l'atelier national consacré à la nouvelle stratégie de l'Adepme, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, a souligné l'importance d'un tissu entrepreneurial solide pour la compétitivité du Sénégal. Il a insisté sur le rôle des Pme-Pmi dans la souveraineté économique et la promotion du Made in Sénégal.

Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, a placé, jeudi 11 septembre à Dakar, l'atelier de lancement du plan stratégique de l'Adepme sous le signe du renouveau et de l'ambition. « Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer non seulement une nouvelle stratégie, mais également une nouvelle identité, symbole du renouveau, de l'innovation et de l'engagement collectif », a-t-il déclaré, rappelant que ce plan constitue une étape majeure dans l'écosystème entrepreneurial et industriel national. Dans un environnement économique de plus en plus compétitif, le ministre a insisté sur la nécessité de doter le Sénégal d'outils efficaces pour accélérer son industrialisation.

Selon lui, la stratégie de l'Adepme répond à cette exigence en s'adossant à quatre dimensions : une gouvernance transparente et performante, un capital humain de qualité, une valorisation durable de nos territoires et une économie compétitive et inclusive.

Une reconnaissance du travail accompli

«L'industrie et le commerce ont un rôle central à jouer dans cette dynamique. Mais ce rôle ne peut s'exercer pleinement sans le soutien actif des Pme-Pmi, qui constituent l'ossature de notre tissu économique», a affirmé Serigne Guèye Diop, soulignant que l'Agence doit désormais se positionner comme un «accélérateur de talents et de hauts potentiels». Le ministre a salué le parcours de la directrice sortante, Marie Rose Khady Fatou Faye, récemment promue ministre et porte-parole du gouvernement. « Après seulement quelques mois passés à la tête de l'Agence, elle l'a marquée de son empreinte indélébile », a-t-il dit, saluant son « engagement pour la souveraineté », désormais reconnu au plus haut niveau.

De plus, M. Diop a mis en avant l'innovation introduite par le hackathon qui, selon lui, a permis de créer la nouvelle identité visuelle de l'Adepme. « Il démontre que la créativité collective, l'intelligence collaborative et l'énergie de notre jeunesse sont au coeur de la transformation que nous voulons bâtir», a-t-il ajouté.

En outre, Serigne Guèye Diop a rappelé son souhait de voir l'Adepme «présente dans toutes les régions du Sénégal» et de permettre aux Pme locales de s'étendre «en Afrique et dans le monde». «Au nom du gouvernement, je réitère l'engagement du ministère de l'Industrie et du Commerce à accompagner l'Adepme dans cette trajectoire ambitieuse, pour que nos entreprises puissent non seulement se développer localement mais aussi rayonner à l'international », a-t-il déclaré, appelant les participants de l'atelier à s'approprier cette vision et à en faire un véritable levier de souveraineté économique et d'inclusion.