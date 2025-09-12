Sénégal: En visite chez l'archevêque de Dakar - El Malick Ndiaye plaide pour la consolidation du vivre ensemble

12 Septembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Djibril Joseph Kama

En visite chez l'Archevêque de Dakar, Monseigneur André Gueye, dans le cadre de sa tournée religieuse, le Président de l'Assemblée nationale, El Hadj Malick Ndiaye, a insisté sur la discipline et l'éducation comme socles du développement. L'Archevêque, saluant cette démarche, a réaffirmé l'engagement de l'Église pour l'éducation et appelé à consolider l'héritage. L'entretien a été marqué par un échange de messages empreints de respect mutuel et d'appel à la consolidation du vivre-ensemble sénégalais.

« Si on arrive à avoir une population très bien éduquée, instruite, disciplinée, organisée et respectueuse nous pouvons être sûrs que nous aurons de vrais porteurs de développement » a soutenu, le Président de l'Assemblée nationale El Malick Ndiaye, hier, lors de sa visite de courtoisie auprès de Monseigneur André Gueye, Archevêque de Dakar. El Hadj Malick Ndiaye a rappelé que cette visite entre dans le cadre de sa tournée religieuse entamée depuis son élection à la tête de l'Assemblée nationale. Il a indiqué que l'institution qu'il dirige est « la maison du peuple » et que les guides religieux en sont les « soupapes de stabilité et de vitalité démocratique ». Saluant l'héritage spirituel du pays, notamment celui de la communauté chrétienne, il a insisté sur la discipline, le respect et l'organisation comme socles indispensables pour bâtir une jeunesse instruite et responsable, capable de porter le développement national. Pour le Président de l'Assemblée nationale, « nous avons beaucoup à apprendre de la communauté catholique comme la discipline, l'organisation ».

Parlant du dialogue islamo-chrétien, il a estimé que « ce qui se passe au Sénégal dépasse le cadre du dialogue ; il s'agit d'un vivre ensemble exemplaire que nous devons exporter et enseigner aux autres ». Il exhorte ainsi Mgr André Gueye « à continuer à prier pour le Sénégal, le Président de la République, son Premier ministre » mais surtout « à continuer d'éduquer, enseigner, sensibiliser la jeunesse pour en faire la véritable fer de lance de notre développement ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En réponse, l'Archevêque a exprimé la disponibilité de l'Église à poursuivre son engagement dans l'éducation et la conscientisation à travers ses écoles et mouvements de jeunesse. « Nous prions chaque dimanche pour les autorités, comme la Bible nous y invite », a-t-il souligné, avant de féliciter M. Ndiaye pour la confiance placée en lui comme deuxième personnalité de l'État. Tout en rappelant que « voter les lois, les modifier et les améliorer » exige sagesse et prudence, l'Archevêque a encouragé le Parlement à inscrire son action dans la quête du bien commun. Il a également salué l'option du gouvernement de donner à la justice une place centrale, insistant sur le fait qu'« il n'y a pas de développement sans paix, et pas de paix sans justice véritable ».

Évoquant les engagements liés à la construction du sanctuaire marial national de Popenguine et d'autres sanctuaires diocésains, il a exhorté les autorités à concrétiser leurs promesses. L'Archevêque a enfin salué la ponctualité d'El Hadj Malick Ndiaye, arrivé cinq minutes avant l'heure prévue, qu'il a qualifiée de « geste symbolique mais exemplaire ». La rencontre s'est achevée par une prière commune, dans un climat de communion et de respect, symbolisant une fois de plus ce vivre-ensemble qui constitue, selon les deux parties, l'un des plus précieux héritages du Sénégal.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.