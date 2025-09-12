Sénégal: L'Adepme adopte une nouvelle identité visuelle et récompense l'agence « Jawoo » (5/5)

Lors de la présentation de sa nouvelle stratégie, l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises (Adepme) a procédé à la remise des prix de l'hackathon consacré à la création de sa nouvelle identité visuelle. L'agence «Jawoo» a remporté le premier prix d'un montant de 2 millions de Fcfa grâce à une proposition mettant en avant les couleurs vert, jaune, rouge et orange.

L'Adepme a franchi une nouvelle étape dans la mise en œuvre de sa stratégie. En marge de la présentation officielle de ses orientations futures, l'institution a dévoilé sa nouvelle identité visuelle, fruit d'un concours créatif organisé sous la forme d'un hackathon. Cette initiative visait à offrir une image renouvelée à l'Agence, en cohérence avec ses ambitions de modernisation et de proximité avec les entrepreneurs. Plusieurs agences et jeunes talents ont pris part au concours, dont les résultats ont été révélés lors de la cérémonie. Le premier prix est revenu à l'agence «Jawoo», qui a séduit le jury par la pertinence et l'originalité de sa proposition graphique. Cette distinction s'accompagne d'une récompense financière de 2 millions de FCfa.

La nouvelle identité visuelle de l'Adepme se décline autour de quatre couleurs principales : le vert, le jaune, le rouge et l'orange. Chacune traduit une valeur clé que l'Agence souhaite mettre en avant dans son action. Le vert évoque la durabilité et la croissance, en phase avec les enjeux environnementaux et économiques actuels.

Le jaune symbolise l'énergie, la vitalité et l'optimisme, indispensables pour accompagner les entrepreneurs. Le rouge incarne la force, l'audace et la détermination, reflet du dynamisme du tissu des petites et moyennes entreprises sénégalaises. Enfin, l'orange représente la créativité et l'innovation, moteurs essentiels de la compétitivité et de la transformation économique.

En choisissant de recourir à un hackathon pour définir son identité visuelle, l'Adepme a voulu placer la créativité et l'innovation au cœur de son action. Ce format participatif a permis d'impliquer des acteurs locaux, en particulier des agences de communication, dans une démarche collaborative. La remise des prix a marqué un moment fort de la cérémonie, confirmant la volonté de l'Agence de se doter d'outils modernes et visibles pour renforcer sa mission d'appui aux petites et moyennes entreprises. Au-delà de l'aspect graphique, ce changement d'identité traduit l'ambition de l'Agence de se projeter dans une nouvelle phase, davantage en adéquation avec les défis de compétitivité, de croissance inclusive et de transformation durable.