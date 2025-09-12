Sénégal: Des plantes fertilitaires pour enrichir les sols et éviter les pesticides

Le gliricidia, le samanéa et l'albuséa sont des espèces connues sous le nom de plantes fertilitaires. Ces plantes enrichissent le sol en lui apportant des nutriments qui nourrissent d'autres plantes. Elles en améliorent la texture et surtout augmentent sa capacité de rétention d'eau. Elles sont donc importantes dans l'agriculture. L'association Am Be Koun Solidarité à Tambacounda, au Sénégal, a décidé de les faire découvrir aux communautés pour qu'elles prennent l'habitude d'y avoir recours.

« C'est un arbre qui s'appelle gliricidia. Il permet de fertiliser le périmètre. » Omar Ba est chargé de programme à l'association Am Be Koun Solidarité, au Sénégal. Tenant une pelle, il est en plein travaux pratiques avec quelques femmes.

« Si la plante atteint un certain âge, elle peut avoir des racines transversales allant jusqu'à cinq mètres des deux côtés. Si l'autre plante est à dix mètres, leurs racines vont alors se croiser, ce qui va permettre de développer le sol, de l'enrichir, en quelque sorte. On n'aura pas besoin d'utiliser des engrais chimiques. On n'aura même pas besoin d'utiliser des fumures organiques en grande quantité », explique-t-il.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Après avoir creusé un trou, l'une des apprenantes du jour y met une plante. Elle recouvre les racines avec de la terre avant de l'arroser. Debout avec son bébé dans les bras, Djeneba Diallo ne regrette pas d'avoir participé à cette activité. « Avant de commencer ce potager, on utilisait de l'engrais chimique parce qu'on n'aurait pas pu produire sans lui. Puis, on a commencé à utiliser la fumure organique. Maintenant que l'on sait qu'on peut enrichir le sol avec ces plantes et laisser tomber les pesticides, nous allons essayer cela dans notre jardin potager », se réjouit-elle.

En plus d'enrichir la terre, le gliricidia ainsi que d'autres plantes fertilitaires, notamment le samanéa et l'albuséa, peuvent aussi être utilisées dans l'alimentation du bétail.

Qui dit Tambacounda dit sécheresse. Les sols peuvent évoluer, les températures sont excessives, très élevées. Cela a un impact sur la fertilité des sols.

Moustapha Diéré Sagna, ingénieur agronome à l'Institut national de pédologie, supervise cette expérimentation sur le terrain