Congo-Kinshasa: L'audience dans le procès de l'ex-président Joseph Kabila renvoyée au 19 septembre

En République démocratique du Congo, l'audience dans le procès de Joseph Kabila a été renvoyée au 19 septembre 2025. L'ancien président, poursuivi par la Haute Cour militaire, risque la peine de mort. Il est accusé de complicité avec le groupe M23 soutenu par le Rwanda. L'ancien président est absent de ce procès qui a commencé le 25 juillet. La Cour devait se prononcer vendredi 12 septembre. Mais une demande de dernière minute de la partie civile a été acceptée.

Les juges de la Haute Cour militaire avaient pourtant fait leur entrée dans la salle d'audience vers midi, heure locale (11h TU) en vue de rendre ce verdict. Mais les avocats des parties civiles, notamment ceux de l'État congolais, avaient une requête : que la Cour reprenne les débats avec de nouveaux éléments.

Les avocats souhaitaient revoir à la hausse, par exemple, leur demande de réparation de 25 milliards de dollars à 30 milliards. Ils ont également demandé à requalifier les charges de trahison à espionnage. Ils estiment en effet que la nationalité de Joseph Kabila fait désormais débat.

L'audience renvoyée au 19 septembre

La Cour s'est une première fois retirée pour examiner cette demande qu'elle a donc jugée recevable. S'en est suivi un long échange sur le délai. La Cour voulait reprendre dès cet après-midi alors que les avocats des parties civiles ont demandé du temps pour se préparer.

Après une nouvelle interruption, les juges ont renvoyé l'audience au 19 septembre prochain. L'ancien président Kabila risque la peine de mort dans ce procès par contumace. L'ancien président n'est d'ailleurs pas représenté pour sa défense. Et son parti, le PPRD, dénonce « un procès bidon, une décision politique à laquelle on va donner un habillage judiciaire ».