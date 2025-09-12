Congo-Kinshasa: Au moins 80 morts dans un nouveau naufrage survenu dans le centre-nord du pays

12 Septembre 2025
Radio France Internationale

En République démocratique du Congo, un nouveau naufrage endeuille la province de l'Équateur, dans le centre-nord du pays. Une baleinière qui venait de quitter le port fluvial de la ville de Basankusu a fait naufrage tard dans la soirée du mercredi 10 septembre. Le bilan provisoire est très lourd.

S'il n'existe pour l'heure aucun bilan officiel du naufrage qui s'est produit dans la soirée du mercredi 10 septembre dans la province de l'Équateur, des sources locales indiquent que 80 corps ont été repêchés jusqu'à présent. Il s'agit toujours cependant d'un bilan provisoire, car si les opérations de secours se poursuivent, des disparus sont également signalés. Seules 10 personnes ont pu être secourues à ce stade.

Il faisait déjà nuit lorsque la baleinière, une embarcation surchargée et en mauvais état, a quitté le port fluvial de Basankusu pour remonter la rivière Maringa à destination de la localité de Waka. Selon un responsable de la société civile de l'Équateur, l'accident s'est produit quand elle a heurté d'autres embarcations, notamment des pirogues motorisées, qui naviguaient en sens inverse.

Le cinquième naufrage de l'année dans la province de l'Équateur

« La navigation nocturne est interdite, mais la réglementation n'est pas respectée », déplore pour sa part Nelson Joseph Bayoko Lokondo, le président de l'organisation locale Solidarité pour un avenir meilleur. Et celui-ci de déplorer également « l'impuissance et l'inaction » de l'État. Selon son décompte, il s'agit du cinquième naufrage survenu en 2025 dans la province de l'Équateur, pour un bilan cumulé d'au moins 700 morts.

À la suite de l'un de ces drames, une délégation parlementaire s'était rendu dans la province au mois d'avril, mais « elle n'a rien produit, il n'y a eu aucune sanction », dénonce encore ce dernier.

