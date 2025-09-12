Afrique: Hommage aux lauréats algériens des concours des 'Journées créatives africaines Canex 2025'

ALGER — Le ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou, a présidé, jeudi au Palais de la Culture Moufdi-Zakaria à Alger, une cérémonie en l'honneur des jeunes lauréats algériens ayant participé aux différentes compétitions, tenues dans le cadre des "Journées créatives africaines Canex Weekend 2025", en marge de la 4e Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025).

Ainsi, le réalisateur de "Olivia", Shawki Boukef, a été distingué du Grand Prix du meilleur film d'animation africain, alors que la romancière Hind Souira a été distinguée de la mention spéciale du jury, après sa participation au concours de la "Fabrique de livres dédiés à l'édition en Afrique".

Des prix ont également été décernés dans le cadre du "Concours de cuisine pour la jeunesse africaine", notamment, à la lauréate Fatma Zohra Bendjelida dans la catégorie 16-22 ans, talonnée, à la deuxième et troisième places respectivement, par Loubna Ali Cherif et Aouis Akkouche. Les arrivés au podium ont excellé dans la présentation de plats traditionnels algériens avec une touche moderne.

Par ailleurs, un hommage a été rendu à l'Entreprise Nationale des Arts Graphiques (ENAG), représentée par son directeur général Hichem Aïssani, valorisant ainsi, la signature par l'entreprise d'un protocole de coopération avec la "Société Maghrébine du Papier de Pierre" de Tunisie.

Le concepteur du stand du Ministère de la Culture et des Arts, Chibane Abdelghani, et l'institution chargée de la conception, l'Office National de la Culture et de l'Information (ONCI), représentée par Madame Khadidja Dahmani, ont été distingués en récompense du prix du meilleur stand, remporté par le ministère de la Culture et des Arts lors des Journées Créatives Africaines (Canex 2025).

A cette occasion, M. Ballalou a souligné que l'organisation de la quatrième édition de l'IATF 2025 à Alger "a connu un succès éclatant et enregistré des chiffres records qui contribueront sans aucun doute au renforcement de l'intégration économique du continent".

Il a ajouté que les Journées Créatives Africaines - Canex 2025 - ont constitué "une célébration culturelle et artistique par excellence et une plateforme de rencontre, de connaissance et d'interaction créative entre les jeunes talents de l'Afrique et ses créateurs dans divers domaines".

M. Ballalou a déclaré s'adressant aux lauréats : "L'hommage qu'on vous rend aujourd'hui n'est pas seulement celui de la reconnaissance à l'excellence et à la créativité, mais nous honorons également la volonté de défi et l'esprit d'initiative, et à travers vous, nous honorons le continent africain avec toute sa richesse civilisationnelle, culturelle et humaine".

"Cet hommage est une invitation à poursuivre le chemin et une incitation à davantage de créativité et d'innovation ( ). C'est également un message d'espoir pour que la culture reste toujours une force constructive, une source de rapprochement et d'unité et un vaste espace de dialogue et de diversité", a conclu le ministre de la Culture et des Arts.

Coordonnées par le Ministère de la Culture et des Arts en collaboration avec la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), les compétitions, organisées lors des "Journées créatives africaines Canex Weekend 2025" (8-11 septembre) visaient à encourager la créativité culturelle et économique sur le continent africain.