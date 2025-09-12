Algérie: Festival d'Annaba du Film Méditerranéen - 10 projets de films concourent aux 'Journées de l'Industrie cinématographique'

ALGER — Dix (10) projet de films de fiction, issus de plusieurs pays, participent aux "Journées de l'industrie cinématographique", une compétition destinée à soutenir le développement et la postproduction de films dans le cadre du 5e Festival d'Annaba du film méditerranéen (AMFF), prévu du 24 au 30 septembre prochain, ont indiqué les organisateurs.

Cinq (5) de ces projets sont en lice pour le Prix du "Meilleur projet en phase de développement", une récompense de 500.000 DA pour le soutien aux projets de films en phase de développement, précise le commissariat du Festival dans un communiqué.

"Le successeur invisible" de Robert Budina (Roumanie), "Al Bastardiya..Il était une fois à Tripoli" de Abdallah El Ghali (Liban-Egypte), "Dogmas" de Salah Issaad (Algérie), "Minus 40" de Wassim Khayar (Palestine) et "La Peste blanche" de Karim Bensalah (Algérie) comptent parmi les films retenus pour ce prix.

Cinq (5) autres projets de longs métrages concourent également pour le Prix du "meilleur projet en phase de postproduction", une récompense de 1.500.000 DA, destinée à la postproduction.

Sont retenus pour concourir à ce prix "Chroniques des années du Siège" d'Abdallah El Khatib (Palestine), "Les Derniers jours de R.M." de Amine Sidi-Boumediene (Algérie) "13e Round", de Mohamed Ali Nahdi (Tunisie), "Un numéro infini" de Carlo Lavagna (Italie) et "Lueur Grise" de Michele Tyan (Liban).

Les cinéastes devront présenter leurs projets devant un jury de professionnels expérimentés, soulignent les organisateurs, rappelant que la date limite pour la réception des projets était fixée au 30 août dernier.

Les Journées de l'Industrie cinématographique, est une compétition ouverte aux porteurs de projets de longs-métrages de fiction issus des pays méditerranéens.