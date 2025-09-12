Algérie: CSJ - Lancement à Alger des activités du camp de jeunes destiné aux personnes aux besoins spécifiques

ALGER — Les activités du camp de jeunes destiné aux personnes aux besoins spécifiques visant à renforcer la participation active de cette catégorie à la vie socioéconomique, ont été lancées au Centre international de la jeunesse de Sidi Fredj (Alger), a indiqué vendredi un communiqué du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ).

"Le président de la Commission de la solidarité, de la prévention et de la protection des jeunes contre les fléaux sociaux au CSJ, M. Merouane Serbah, a présidé jeudi la cérémonie d'ouverture, en présence des membres du bureau du Conseil et de représentants de différents organismes et secteurs concernés", a précisé la même source.

Dans son allocution à cette occasion, M. Serbah a souligné que cette initiative "reflète l'engagement de l'Etat algérien à soutenir et accompagner les personnes aux besoins spécifiques", mettant en avant "les programmes et politiques nationales visant à leur autonomisation et à renforcer leur participation active à la vie socioéconomique".

Ce camp "est un espace d'interaction, d'échange d'expériences et de valorisation des capacités créatives aux besoins spécifiques", a-t-il ajouté.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La cérémonie d'ouverture a été marquée par une "séance interactive sur la lutte et la prévention contre la drogue", animée par M. Badr-Eddine Bader, cadre à l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie (ONLDT). Cette séance a vu "une participation active des jeunes, témoignant de leur prise de conscience et de leur volonté de contribuer à la diffusion d'une culture de prévention dans la société".

A noter, les activités de ce camp se poursuivront vendredi et samedi avec un programme varié d'activités visant à "développer les compétences des participants et à valoriser leurs énergies, dans une vision globale tendant à renforcer les valeurs de solidarité et d'insertion sociale", selon le communiqué.