Algérie: CSJ - Lancement à Alger des activités du camp de jeunes destiné aux personnes aux besoins spécifiques

12 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Les activités du camp de jeunes destiné aux personnes aux besoins spécifiques visant à renforcer la participation active de cette catégorie à la vie socioéconomique, ont été lancées au Centre international de la jeunesse de Sidi Fredj (Alger), a indiqué vendredi un communiqué du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ).

"Le président de la Commission de la solidarité, de la prévention et de la protection des jeunes contre les fléaux sociaux au CSJ, M. Merouane Serbah, a présidé jeudi la cérémonie d'ouverture, en présence des membres du bureau du Conseil et de représentants de différents organismes et secteurs concernés", a précisé la même source.

Dans son allocution à cette occasion, M. Serbah a souligné que cette initiative "reflète l'engagement de l'Etat algérien à soutenir et accompagner les personnes aux besoins spécifiques", mettant en avant "les programmes et politiques nationales visant à leur autonomisation et à renforcer leur participation active à la vie socioéconomique".

Ce camp "est un espace d'interaction, d'échange d'expériences et de valorisation des capacités créatives aux besoins spécifiques", a-t-il ajouté.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La cérémonie d'ouverture a été marquée par une "séance interactive sur la lutte et la prévention contre la drogue", animée par M. Badr-Eddine Bader, cadre à l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie (ONLDT). Cette séance a vu "une participation active des jeunes, témoignant de leur prise de conscience et de leur volonté de contribuer à la diffusion d'une culture de prévention dans la société".

A noter, les activités de ce camp se poursuivront vendredi et samedi avec un programme varié d'activités visant à "développer les compétences des participants et à valoriser leurs énergies, dans une vision globale tendant à renforcer les valeurs de solidarité et d'insertion sociale", selon le communiqué.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.