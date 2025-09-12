Algérie: Le recteur de Djamaâ El-Djazaïr préside une séance d'évaluation pour le renforcement de l'enseignement coranique dans l'espace de la mosquée

ALGER — Le recteur de Djamaâ El-Djazaïr, Cheikh Mohamed Maâmoun Al Kacimi Al Hoceini, a présidé une séance d'évaluation élargie, destinée aux personnes en charge de l'espace de la mosquée, en vue de renforcer l'enseignement coranique et d'intensifier les sessions scientifiques, a indiqué vendredi un communiqué du rectorat de Djamaâ El-Djazair.

Lors de cette séance d'évaluation, le recteur de Djamaâ El-Djazaïr a donné des orientations visant à "améliorer la performance, à oeuvrer au renforcement de l'enseignement coranique, à intensifier les sessions scientifiques et d'encadrement, notamment en matière d'orientation religieuse féminine, et à préparer la nouvelle saison ainsi que la rentrée sociale", précise-t-on de même source.

Cette réunion s'inscrit dans le cadre de "la poursuite des efforts visant à promouvoir l'action religieuse et scientifique à Djamaâ El-Djazaïr, de manière à servir sa mission, dans ses multiples dimensions complémentaires, et à répondre aux aspirations de la société".

Ont prit part à la réunion, le président du Conseil scientifique, le directeur de cabinet, le directeur de l'espace de la mosquée, les travailleurs, les responsables des sections, les imams, les mourchidate et les muezzins, conclut le communiqué.