Algérie: ONPO - Mise en garde contre des pages électroniques diffusant de fausses informations et offrant des services fictifs

ALGER — L'Office national du pèlerinage et de la omra (ONPO) a appelé, vendredi dans un communiqué, à la prudence et à la vigilance face à des pages qui, sur les réseaux sociaux, diffusent de fausses informations et offrent des services fictifs liés au Hadj et à la Omra.

L'Office met en garde quant à la nécessité de "faire preuve de vigilance et de ne pas se laisser entrainer par les pages malveillantes et frauduleuses qui diffusent de fausses informations ou des programmes et des services fictifs liés aux Hadj et à la Omra", précise le communiqué.

De telles pratiques "font l'objet d'un suivi rigoureux par les instances officielles compétentes, en vue de préserver les droits des citoyens et empêcher tout dépassement", ajoute la même source.

L'Office a réaffirmé, dans son communiqué, que "l'information exacte et fiable est recueillie exclusivement auprès de ses sources officielles et publiées sur ses pages certifiées et son site électronique officiel".