Algérie: ONPO - Mise en garde contre des pages électroniques diffusant de fausses informations et offrant des services fictifs

12 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — L'Office national du pèlerinage et de la omra (ONPO) a appelé, vendredi dans un communiqué, à la prudence et à la vigilance face à des pages qui, sur les réseaux sociaux, diffusent de fausses informations et offrent des services fictifs liés au Hadj et à la Omra.

L'Office met en garde quant à la nécessité de "faire preuve de vigilance et de ne pas se laisser entrainer par les pages malveillantes et frauduleuses qui diffusent de fausses informations ou des programmes et des services fictifs liés aux Hadj et à la Omra", précise le communiqué.

De telles pratiques "font l'objet d'un suivi rigoureux par les instances officielles compétentes, en vue de préserver les droits des citoyens et empêcher tout dépassement", ajoute la même source.

L'Office a réaffirmé, dans son communiqué, que "l'information exacte et fiable est recueillie exclusivement auprès de ses sources officielles et publiées sur ses pages certifiées et son site électronique officiel".

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.