Gabon: Locales 2025 - Joachim Boussamba Mapaga candidat avec une vision ambitieuse pour le développement de Mouila

Le Professeur Joachim Boussamba Mapaga, Sénateur de la transition, Vice-président de la commission des finances au Sénat a annoncé, dans une déclaration solennelle, son ambition de conduire la liste de l'Alliance Démocratique et Républicaine (ADERE) aux élections locales de septembre 2025, dans le 1er Arrondissement de la Commune de Mouila.

Ce militant de première heure entend s'engager dans ces élections cruciales pour apporter sa contribution à relever les défis de la mise en oeuvre de la loi sur la Décentralisation.

Cette loi initiée en 1995 par le premier Député de l'ADERE Dieudonné Pambo.

Sortie des oubliettes en 2024, la Décentralisation qui connaîtra sa mise en oeuvre effective en 2026, selon la vision du Président Brice Clotaire Oligui Nguema, est appelée à faire du citoyen gabonais le point de départ et l'aboutissement de toute politique publique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Parce qu'elle permet de transférer certaines compétences de l'État aux collectivités locales, la Décentralisation devra faire de ces collectivités locales les pôles de développement économique et social du Gabon.

Les prochains élus locaux devront donc avoir des compétences nouvelles pour concevoir et mettre en pratique des solutions appropriées aux besoins exprimés par leurs populations afin de rapprocher le pouvoir des citoyens.

Dans sa déclaration, le Professeur Boussamba Mapaga a pour cela évoqué les priorités de son programme pour la commune de Mouila, en tenant compte des besoins urgents de la population. Ses axes de développement portent outre sur la satisfaction des besoins fondamentaux : l'éducation, la santé, les infrastructures mais surtout sur l'implication des jeunes au coeur des décisions locales.

Dans cette optique L'ADERE, mise sur le renouvellement générationnel. En témoigne le rajeunissement total de la Direction Exécutive du parti depuis son dernier Congrès ou la présence parmi nos colistiers d'une patriote d'une vingtaine d'année, Darcia, la plus jeune candidate de la commune, voire de la province.

Ce choix stratégique reflète la volonté du parti d'associer activement la jeunesse à la gouvernance locale et de former les futurs leaders politiques de demain qui porteront haut l'étendard de l'ADERE dans la Vème République.