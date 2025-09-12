Sénégal: Ousmane Sonko boucle sa visite aux Emirats arabes unis et s'envole pour l'Italie

Le Premier ministre Ousmane Sonko a bouclé vendredi une visite officielle de six jours aux Emirats arabes unis, avant de s'envoler pour l'Italie où il doit rencontrer samedi la diaspora sénégalaise basée en Europe, a constaté l'APS.

Le chef du gouvernement sénégalais a eu plusieurs audiences avec des officiels émiratis, vendredi, avant son départ, dans le cadre du renforcement de la coopération entre les Emirats arabes unis et le Sénégal.

A l'heure de la prière, Ousmane Sonko s'est rendu à la célèbre mosquée Sheikh Zayed d'Abu Dhabi, la plus grande des Emirats arabes unis et considérée comme la seizième plus grande mosquée au plan mondial.

Il a ensuite son hôtel avant de se rendre à l'aéroport Zayed d'Abu Dhabi d'où il s'est envolé pour l'Italie.

Ousmane Sonko termine ainsi une visite officielle de six jours aux Émirats arabes unis, entamée lundi.

Il s'agit de son troisième déplacement en dehors du continent africain depuis sa prise de fonctions en avril 2024.

Le chef du gouvernement a effectué en Chine et en Turquie ses premières visites officielles en dehors d'Afrique.

Aux Emirats arabes unis Ousmane Sonko était accompagné par plusieurs personnalités, dont Ahmadou Al Aminou Lo, ministre auprès du président de la République, Yassine Fall, la ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, appelée à diriger désormais le département de la Justice.

Les ministres Birame Soulèye Diop (Énergie, Pétrole et Mines), Abdourahmane Sarr (Économie, Plan et Coopération), Cheikh Diba (Finances et Budget) et Alioune Sall (Communication, Télécommunications et Numérique) en faisaient partie.

Les Émirats arabes unis sont une monarchie fédérale de sept émirats : Abou Dhabi, Dubaï, Sharjah, Ajman, Umm al-Qouraïn, Fujairah et Ras al-Khaïmah.

Chaque émirat est dirigé par un émir. Le président de la fédération est le plus souvent l'émir d'Abou Dhabi, le vice-président celui de Dubaï.

Situé dans une région confrontée à plusieurs conflits, ce pays est réputé pour sa stabilité politique.

Selon de nombreux analystes et experts, cette stabilité est liée à son approche pragmatique en matière de politique étrangère et de sécurité.

Si l'exploitation pétrolière est le moteur de l'économie des Émirats arabes unis, ses dirigeants ont entrepris, depuis quelques années, des efforts de diversification économique, notamment dans le tourisme, la finance, les technologies et les énergies renouvelables.

La position géographique privilégiée des Émirats arabes unis en fait une vitrine et une plateforme facilitant le commerce entre l'Orient et l'Occident.