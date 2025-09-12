Sénégal: Débordement de plusieurs bassins de rétention d'eau à Diourbel (préfet)

12 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Diourbel — Le préfet du département de Diourbel (centre), Abdou Khadir Diop, a alerté vendredi sur le débordement de plusieurs bassins de rétention d'eau de la commune du même nom, une situation qui conduit à l'envahissement de certains quartiers de la ville.

"Actuellement, la situation est compliquée. Dans la commune de Diourbel, nous sommes confrontés au débordement des différents bassins, et l'eau commence à envahir la ville", a-t-il déclaré.

Le préfet s'exprimait lors d'une réunion consacrée à la mise en place d'un plan d'urgence de lutte contre les inondations, présidée par le gouverneur de Diourbel, Ibrahima Fall, en présence des autorités administratives des départements de la région.

Les services techniques de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (ONAS), ainsi que les commandants des compagnies d'incendie et de secours de Diourbel et Touba, ont également pris part à la rencontre.

Abdou Khadir Diop juge que la situation est "extrêmement difficile" et nécessite un renforcement des moyens de pompage.

Il a signalé un risque de rupture au niveau de Kabou Souf et souligné les difficultés rencontrées dans les quartiers inondés en raison du manque de déversoirs.

Le préfet a proposé la création d'un bassin au niveau de la station de l'ONAS à Keur Cheikh, pour atténuer les inondations, ainsi que l'élargissement du bassin de Ndargoundaw pour soulager le quartier de Pikine.

Il a en outre sollicité la mise à disposition de tuyaux pour les sapeurs-pompiers afin d'écrêter les bassins et a plaidé pour le renforcement du parc de camions hydrocureurs afin de soulager certaines zones de la ville.

