Sénégal: Eclairage public - Près de 3000 lampadaires solaires pour le département de Diourbel

Diourbel — Le directeur général de l'Agence nationale pour les énergies renouvelables (ANER), Diouma Kobor, a remis, vendredi, au préfet de Diourbel (centre), Abdou Khadir Diop, une dotation de 2840 lampadaires solaires destinés aux communes du département pour renforcer l'éclairage public.

"Nous sommes aujourd'hui à Diourbel pour réceptionner les lampadaires dans le cadre de la troisième phase du projet Éclairage public par voie solaire. Cette étape concerne la répartition de plus de 150.000 lampadaires sur l'ensemble du territoire national, dont 2840 pour le département de Diourbel", a déclaré le directeur général de l'ANER.

Il s'exprimait lors de la cérémonie organisée à la mairie de Diourbel, en présence du maire Malick Fall, du député Aliou Sène et des responsables de la Société sénégalaise d'équipement (SSE), chargée des travaux d'installation.

Selon lui, ces lampadaires visent à améliorer la sécurité des populations, notamment dans les zones dépourvues d'éclairage public. Il a ajouté que l'ANER, à travers la vision Sénégal 2050, entend couvrir tout le pays en privilégiant la sécurité et en facilitant l'accès à une économie durable grâce à l'éclairage public.

M. Kobor a indiqué qu'un contrat d'entretien et de maintenance, d'une durée de dix ans, a été signé avec l'entreprise adjudicataire. Il a précisé qu'en cas de dommage causé par un accident, l'auteur devra réparer le lampadaire, après constat de la police, appelant les populations à veiller à leur préservation.

Le préfet Abdou Khadir Diop a pour sa part salué le travail de la commission départementale de surveillance et de distribution, qui a permis de garantir la transparence et l'équité dans la répartition des lampadaires.

Il a souligné que cette dotation contribuera à renforcer la sécurité dans le département, particulièrement dans la commune de Diourbel où certains quartiers restent mal éclairés.

L'installation des lampadaires solaires va débuter le 16 septembre prochain, a-t-il annoncé.