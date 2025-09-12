Sénégal: Plaidoyer pour plus d'infrastructures de base à Médina Baye Kaffrine

12 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaffrine — Médina Baye Kaffrine, une cité religieuse du Ndoucoumane, compte sur les pouvoirs publics pour de plus d'infrastructures de base, a déclaré son khalife, Cheikh Baye Euweul Abdou Wilane.

"Nous sollicitons une meilleure prise en compte des besoins de Médina Baye Kaffrine, à travers la mise en place d'infrastructures sociales de base", a-t-il notamment déclaré jeudi lors de la cérémonie officielle du Gamouwaat, un événement religieux qui commémore le huitième jour de la naissance du Prophète Mohamed (PSL).

"Ici, dans certains quartiers, il y a un déficit d'électrification et l'accès à l'eau potable demeure une préoccupation majeure pour les populations", a détaillé le guide religieux.

Cheikh Baye Euweul Abdou Wilane a par ailleurs interpellé les autorités locales en leur demandant de concrétiser leur promesse de paver l'esplanade de la grande mosquée de la cité religieuse.

La cérémonie officielle du Gamouwaat de Médina Baye Kaffrine a enregistré la présence du secrétaire d'Etat chargé de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Momath Talla Ndao, et d'une délégation représentant le maire de Kaffrine.

Le khalife de Médina Baye Kaffrine a formulé des prières pour un Sénégal de paix et de prospérité. Il a également prié pour la réussite du gouvernement.

