Sénégal: Salémata - Un GIE confronté à un problème de commercialisation d'un important stock de riz et de maïs

Kédougou — Le GIE "Grande compagnie agricole" de la commune de Salémata, dit être confronté à un problème de commercialisation d'un stock de production comprenant 20 tonnes de riz, 20 tonnes de maïs et 5 tonnes de fonio, des quantités en souffrance dans son magasin.

"Nous avons actuellement un problème de commercialisation d'un stock de 20 tonnes de riz, 20 tonnes de maïs et 5 tonnes fonio ici dans le département de Salémata", a déclaré Aline Ethira Bonang, présidente dudit GIE,

Elle intervenait au terme d'une mission de suivi et de supervision de la campagne agricole 2025 du Programme d'appui au développement agricole et à l'entreprenariat rural (PADAER 2) et du Fonds international de développement agricole (FIDA) dans la région de Kédougou (sud-est), en présence de représentants du ministère de l'Agriculture de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage.

Selon sa présidente, l'ONG "Grande compagnie agricole" a emblavé, cette année, 681 hectares de maïs et 150 hectares de riz dans les bas-fonds de Thiaafaly, dans la commune de Salémata.

"Nous avons cultivé également du fonio sur 33 hectares et de l'arachide sur 41 hectares. Nous sommes une organisation regroupant plus de 1104 membres avec des bénéficiaires et un relais dans chaque village du département de Saraya", a expliqué Aline Ethira Bonang.

Elle a salué la collaboration de son ONG avec le PADAER 2, ce qui a permis à ses membres d'emblaver de grandes surfaces afin d'améliorer leur productivité agricole notamment des cultures vivrières (fonio, maïs et riz).

"Nous sommes bien structurés aujourd'hui avec l'appui du PADAER 2, qui nous accompagne à tous les niveaux de la production agricole. Aujourd'hui, nos cultures sont à un stade de maturation grâce à un financement et un accompagnement du PADAER 2", a-t-elle dit.

Le président du comité de pilotage PADAER 2, Saliou Fall, a relevé que de grandes réalisations ont été faites depuis la mise en oeuvre du programme dans la région de Kédougou.

En 2025, à travers le programme Autonomisation et professionnalisation des organisations professionnelles faitières (OPF), une enveloppe de 502.928.000 FCFA a été mobilisée dans la région de Kédougou, a-t-il signalé.

A l'en croire, 2616 hectares, dont 1656 hectares de maïs, ont été emblavés cette année dans les bas-fonds.

De même, 838 ha de riz, 81 ha de fonio et 41 ha d'arachide ont été aussi emblavés cette année dans la région grâce à ce programme.

Dans ce cadre, 85,83 tonnes de semences dont 33,12 tonnes de maïs ont été distribués aux producteurs, selon le président du comité de pilotage du PADAER 2.

Il s'agit de 50,28 tonnes de riz, 2,43 tonnes de fonio, 895, 25 tonnes de fertilisants dont 517, 1 tonnes NPK et 3 78, 15 tonnes d'urée.

Il s'y ajoute que 2 616 bénéficiaires dont 993 femmes, 1581 hommes et 1131 jeunes été enrôlés dans le cadre de ce programme en 2025, selon le président du comité de pilotage PADAER 2.

Il a annoncé la mise en place d'un programme de multiplication de semences sur 60 ha pour accompagner les organisations de production (OP) dans l'autonomisation semencière.

"Le PADAER 2 prévoit de subventionner les producteurs à hauteur de 80% pour l'acquisition de petits matériels agricoles. Pour la sécurisation des investissements, une assurance indicielle de 26 660 000 francs CFA est contractée en cofinancement avec les OP au niveau de la CNAAS", a conclu Saliou Fall.