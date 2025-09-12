Maroc: Se maintenir parmi les grands et mettre en avant les jeunes talents, objectifs de l'UTS

L'Union de Touarga (UTS) aborde la saison 2025-2026 de la Botola Pro D1 de football, avec comme objectifs de se maintenir parmi les grands et de mettre en avant les jeunes talents en herbe.

Douzième au classement de la saison dernière, contre la quatrième place lors de la saison d'avant, l'UTS cherche à jeter toutes ses forces dans la bataille, afin de tenir tête aux autres équipes et consacrer sa place dans la première division. Pour cela, elle a entrepris des préparatifs intenses, ponctués de matches amicaux avec des adversaires de taille.

Habituée dernièrement à offrir l'opportunité aux jeunes pour montrer l'étendue de leur talent, notamment les lauréats de l'Académie Mohammed VI de football, l'équipe rbatie comptera aussi sur des joueurs expérimentés au niveau national et dans d'autres championnats étrangers.

A ce propos, l'entraîneur de l'équipe, Abdelouahed Zamrat a indiqué dans une déclaration à la MAP, que les préparatifs portent sur les aspects techniques, physiques et mentaux, avec des matches amicaux visant à améliorer la condition physique des joueurs et les capacités tactiques du groupe.

Ces préparatifs concernent également la mise en place d'un bilan technique et tactique et des rencontres avec les joueurs pour fixer les objectifs individuels et collectifs et traiter certains détails avant le démarrage de la saison, a précisé Zamrat.

L'objectif est de se maintenir dans la première division, d'améliorer le classement de l'équipe et de mettre en avant de nouveaux talents au sein de l'équipe, à l'instar de Houssam Sadek et Mouad Dehak, a affirmé l'entraîneur de l'UTS, ajoutant que la finale de la Coupe du Trône figure également parmi les objectifs.

Concernant les transferts de joueurs, Zamrat a assuré que la gestion du mercato de l'équipe était bien étudiée et visait à combler les lacunes dans certains postes, ajoutant que des joueurs expérimentés ont été recrutés, à l'instar de l'ancien international Yacine Bammou, Hamza Regragui, Danie Da Silva et Brahim Bahraoui.

Le recrutement de joueurs expérimentés a pour but le transfert d'expérience aux jeunes, venus surtout de l'Académie Mohammed VI de football, a-t-il affirmé, ajoutant que l'UTS est un club formateur qui cherche à jeter la lumière sur les jeunes talents et leur donner l'occasion de démontrer leurs compétences.

L'UTS entame la saison en affrontant l'Olympic de Safi, avant de défier, respectivement, l'Olympique de Dcheira, le FUS de Rabat et le tenant du titre, la Renaissance de Berkane.

Fiche technique

Dénomination : Union Touarga Sport (UTS)

Date de création: 1971

Couleurs : Jaune et vert

Stade : Stade Al-Barid

Capacité: 18.000 places

Pelouse: naturelle

Président : Abdelmalek Anbari

Entraîneur : Abdelouahed Zamrat

- Principaux départs: Mohamed Chemlal, Achraf Bergui, Mouad Dehak, Taoufik Ben Tayeb

-- Principales recrues : Yacine Bamou, Hamza Regragui, Danilson Tavares, Brahim Bahraoui, Zakaria Ayada, Ahmed Aboufath, Naserddine Moustaghfir.