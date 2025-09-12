Maroc: Le CMI lance la solution digitale 'Fatourati Collect' au service des entreprises

Le Centre monétique interbancaire (CMI) a annoncé récemment le lancement de "Fatourati Collect", une solution digitale activable en 48 heures, qui facilite le recouvrement multicanal et renforce la trésorerie des entreprises.

S'appuyant sur la plateforme Fatourati, adoptée par plus de 100 administrations, facturiers et grandes entreprises, et qui a franchi 218 millions d'opérations en 2024, Fatourati Collect propose aux acteurs économiques une solution simple, sécurisée et immédiatement opérationnelle pour le recouvrement de leurs créances, indique le CMI sur son site web.

En effet, la plateforme Fatourati est une "référence" au Maroc pour le règlement multicanal des factures, impôts et taxes, fait savoir la même source.

Connectée à 32 institutions financières, elle relie fintechs et facturiers aux banques et établissements de paiement, donnant accès à plus de 70 canaux digitaux et physiques, détaille le Centre.

Son infrastructure interopérable et inclusive couvre l'ensemble du territoire. Elle permet aux particuliers comme aux entreprises de régler leurs créances via e-banking et m-banking (environ 12 millions d'usagers), wallets MarocPay (environ 10 millions de détenteurs de comptes de paiement), ainsi qu'à travers un maillage de plus de 30.000 points de proximité, 8.000 guichets automatiques et 6.000 agences bancaires, rapporte la MAP.

C'est sur la base de cette infrastructure éprouvée que le CMI lance Fatourati Collect, une extension plug & play offrant aux entreprises un accès immédiat à la plateforme Fatourati. Jusqu'à présent, l'accès aux services reposait sur des projets d'intégration technique via API ou webservices.

Le CMI propose désormais une alternative clé en main, activable en moins de 48 heures et sans développement informatique.

Accessible via une plateforme web sur PC et mobile, la solution permet de créer des demandes de règlement unitaires ou en masse, de les transmettre par e-mail, SMS ou QR code, et d'assurer leur règlement sur l'ensemble des canaux Fatourati.

Entièrement digitalisée et disponible 24h/24 et 7j/7, Fatourati Collect simplifie le recouvrement des créances. Elle permet un suivi automatisé des règlements, avec relances intégrées et consolidation des flux, offrant aux entreprises une gestion plus fluide, sécurisée et efficace de leur recouvrement.

Pour les entreprises, Fatourati Collect offre un bénéfice immédiat, à savoir l'accélération du cash-flow, la réduction des délais de règlement et la diminution des risques liés aux espèces, chèques impayés ou retards.

Les transactions, traçables et irrévocables, garantissent une meilleure maîtrise des créances et une visibilité renforcée sur la trésorerie. En automatisant les tâches répétitives, la solution libère les équipes financières pour des missions à plus forte valeur ajoutée, tout en fluidifiant la relation avec les clients.

Accessible à tous via le réseau multicanal Fatourati, elle couvre aussi bien les créances B2B de grande valeur que les paiements de petit montant, en assurant à chacun un mode de règlement adapté, qu'il soit bancarisé ou non.

A cette occasion, le directeur général du CMI, Rachid Saihi, a déclaré : "Avec ce nouveau service, nous franchissons une nouvelle étape en simplifiant et en accélérant le recouvrement multicanal des créances. Cette solution digitale plug & play, adossée à Fatourati, illustre notre volonté d'offrir aux entreprises un outil inclusif et sécurisé, qui optimise leur trésorerie et leur apporte plus de sérénité financière".

Et d'ajouter : "Fatourati Collect s'inscrit dans l'innovation continue du CMI. Cette solution clé en main renforce l'offre de recouvrement multicanal en la rendant plus accessible, et évolue au rythme des besoins des entreprises. Elle constitue ainsi une réponse adaptée et durable à leurs enjeux de trésorerie".