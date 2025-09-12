Ile Maurice: Paysage culturel du Morne - Le «forcing» ministériel

Pourquoi le ministre des Arts et de la culture, Mahen Gondeea, a-t-il effectué une quatrième site visit au Morne en l'espace de neuf mois ? C'était le mercredi 10 septembre. Ce déplacement a mobilisé son collègue Ajay Guness, ministre des Infrastructures nationales, la junior minister Véronique Leu-Govind, le président du conseil de district de Rivière-Noire, Khemraz Ortoo, ainsi que des dizaines de cadres de corps para-étatiques.∎ L'intérieur de l'une des huttes de l'Open Air Museum inauguré en 2020 et fermé depuis 2023. Entre manque d'entretien et utilisation de matériaux inappropriés, ce qui devait attirer touristes et visiteurs locaux est devenu un repoussoir.

Dans cette séquence, le suspense n'était pas l'état déplorable de l'Open Air Museum de Trou-Chenille. Lors de ses précédents passages, le ministre des Arts avait déjà dressé le constat sans appel. C'était le cas lors de la visite du 9 mai.∎ Le concept de l'Open Air Museum est de rappeler que Trou-Chenille est considéré comme le premier village d'anciens esclavés, l'ancêtre du village du Morne.

L'Open Air Museum, situé au pied du Morne, se trouve au début du sentier public qui permet d'escalader la montagne. Il s'agit des cinq huttes en paille censées illustrer les métiers des anciens esclaves. Selon les historiens, Trou-Chenille est l'ancêtre du village du Morne. D'anciens esclaves se sont d'abord installés à cet endroit. Ce premier village a, par la suite, été déplacé vers l'Embrasure avant d'occuper l'emplacement actuel au village du Morne. Les huttes de l'Open Air Museum, inaugurées en 2020, dégradées par les∎ Vue partielle du terrain identifié pour accueillir le musée du marronnage. Il est en face du centre communautaire du Morne. Le musée du marronnage - qui doit se distinguer du musée de l'esclavage - est un vieux projet préconisé dans le rapport de la Commission justice et vérité de 2011.

Durant les visites passées, le ministre des Arts avait déjà usé de superlatifs. Il l'a refait mercredi, soulignant que «leker segne» et que le manque aigu d'entretien relève d'un «crime contre l'Histoire». Sa dernière visite date du mois dernier. Il y avait eu mort d'homme. Le drame du 12 août dernier, lorsqu'un jeune touriste allemand de 20 ans a perdu la vie après une chute en escaladant la montagne du Morne. C'était la première fois depuis l'ouverture du sentier public que pareil drame s'est produit.∎ L'état déplorable de l'accès public menant à la montagne, le mercredi 10 septembre. Les règlements du patrimoine mondial stipulent que seuls des matériaux durables doivent être utilisés. Ce qui explique pourquoi cet accès long d'un kilomètre n'est pas asphalté. Sauf que le gravier utilisé est régulièrement emporté par les grosses pluies.

Qu'est-ce qui a changé entre-temps ? Avant-hier, le ministre a comparé la qualité des services de deux institutions tombant sous son ministère. Établissant un parallèle entre la gestion des deux sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco : l'Aapravasi Ghat et le Morne. «Kan nou gete, dan Aapravasi Ghat bann-la pe fer enn travay formidab. Me isi (NdlR, au Morne), kouma dir neglize. Nou pou bizin reget tou», a affirmé Mahen Gondeea.∎ À qui appartient cette ruine située au début de l'accès publicmenant à la montagne ? Au ministère des Arts, on n'a pas la réponse. Ce n'est qu'une fois le propriétaire retrouvé que l'on pourra envisager la démolition.

Parmi ceux qui ont participé à la site visit du mercredi 10 septembre, figuraient la directrice - recrutée durant le précédent régime - et le Site Manager de Le Morne Heritage Trust Fund. Mahen Gondeea a souligné : «Tou seki nou dir, nanye pa fer». D'où la décision de constituer un comité élargi regroupant toutes les parties prenantes, pour régler les questions d'infrastructures et de sécurité. En gardant à l'esprit que le Budget 2025-2026 prévoit Rs 5 millions pour l'«upgrading of Trou Chenille trail». C'est une tranche d'un projet échelonné sur plusieurs années. Coût total estimé du projet : Rs 51 millions.∎ La directrice du Morne Heritage Trust Fund a fourni l'historique des démarches déjà effectuées pour réhabiliter le site, mais qui n'auraient pas abouti.